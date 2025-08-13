Alertan de la desaparición de hasta nueve de cada diez lagartijas en el Parque Natural de ses Salines de Ibiza

La población de lagartija pitiusa (Podarcis pityusensis) en el Parque Natural de ses Salines ha descendido entre un 70% y un 90% este año en las zonas que muestrea el GEN-GOB en este espacio desde 2023.

La organización ecologista ha obtenido estos datos a partir de censos visuales que ha realizado mensualmente a pie y en horario matinal desde abril hasta julio en el Carreró de Can Blai (cerca del Observatorio de Pájaros Acuáticos), es cap des Falcó, es Codolar y la zona que abarca desde la torre des Carregador (final de Platja d'en Bossa) hasta la Xanga.

El estudio cuenta con la colaboración de los concesionarios de playas del Ayuntamiento de Sant Josep y la conselleria balear de Medio Ambiente y Territorio y tiene el objetivo de obtener una imagen de la situación de las poblaciones de lagartija para conocer con precisión sus cambios en relación con factores como el impacto de los gatos o, especialmente, la depredación por parte de las serpientes.

Situación de la especie

Según explica el GEN en una nota, con los muestreos tratan de recopilar datos sobre las comunidades de lagartijas y hacer una comparativa con las capturas y el avistamiento de serpientes en Sant Josep para ayudar a tomar decisiones a la hora de luchar contra las serpientes invasoras. "A pesar de que nadie dude de los cambios que se dan como consecuencia de la fuerte presión que han ejercido las serpientes y las regresiones generalizadas en la población de lagartijas en toda la isla de Ibiza, no resulta fácil precisar la dirección de su expansión ni cuantificar el impacto sobre la densidad de lagartijas", indica la nota.

De este modo, con los muestreos realizados, que replican la metodología de los censos de seguimiento de anfibios y reptiles del programa SARE de la Sociedad Española de Herpetología, se aportan datos de referencia para saber qué cambios se han producido en las poblaciones de lagartija en los años 2023, 2024 y 2025.

Can Blai y cap des Falcó

De los años estudiados, 2025 ha sido el peor en datos de población de lagartija pitiusa en todos los transectos escogidos a pesar de que, según el GEN, todos los espacios estudiados presentan condiciones adecuadas para las lagartijas. Entre estas figuran: la presencia de paredes de piedra y otros espacios adecuados para el refugio, vegetación herbácea abundante o presencia de hormigas y otros insectos.

En el carreró de Can Blai, los datos de avistamientos en 2023 y 2024 fueron muy similares, aunque en junio y julio, "hubo un descenso considerable de la cantidad de avistamientos, probablemente debido a las altas temperaturas". Sin embargo, en 2025 llama la atención el descenso de cerca del 90% de avistamientos de lagartijas en comparación con los años anteriores.

Evolución de los muestreos por tramos desde 2023 a 2025. / GEN GOB

Así, también ha sido en Cap des Falcó donde la organización ecologista confirma haber encontrado una situación "peor de la esperada". Esta zona, además, en comparación con Can Blai, se considera un lugar "adecuado para las lagartijas" por sus zonas "con vegetación natural en transición y por la gran cantidad de paredes de piedra y elementos de refugio con los que cuenta".

En es Codolar, entre 2023 y 2024 también se vieron más ejemplares de lagartijas en primavera que en verano, cuando se registró una bajada drástica de avistamientos. Sin embargo, de nuevo este 2025 se han visto un 70% menos de lagartijas que el año anterior, como también ha ocurrido en la zona que abarca desde la torre des Carregador a la Xanga.