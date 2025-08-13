Airbnb ofrece 10.000 plazas turísticas menos en Ibiza que hace un año

En el último año, la plataforma Airbnb ha dejado de ofrecer más de 10.000 plazas turísticas en Ibiza, pasando de 14.500 en julio de 2024 a 4.400 el mes pasado. A esta cifra se tienen que añadir la eliminación de otros 250 anuncios en Booking, que suponen otras 1.000 plazas menos. Todas estas plazas turísticas retiradas eran presumiblemente ilegales.

Estos datos se suman a otras cifras que la institución insular ha anunciado recientemente, como la localización de 300 viviendas turísticas ilegales, la eliminación de 2.200 anuncios de oferta turística ilegal en redes sociales o los 190 expedientes abiertos a propietarios de viviendas ilegales.

Para el director insular de Lucha Contra el Intrusismo, Enrique Gómez, el motivo de que se hayan dado de baja estas 11.000 plazas turísticas entre Airbnb y Booking se debe a múltiples factores, pero el principal es que la sensación de impunidad que existía hasta ahora ha desaparecido: «Hemos constatado que cuando hablamos de un descenso en la oferta ilegal, se retiran anuncios. Cada vez que hablamos de sanciones o de bloqueos, hay gente que retira el anuncio por sí sola. En cambio, cuando la noticia es que no pasa nada, que no se persigue, entonces vuelven los anuncios». «Evidentemente que me interesa transmitir que la impunidad ha terminado. Pero es que, además, esa es la verdad», añade.

Comenta también Gómez que todavía no hay cifras exactas de cuántos anuncios de pisos turísticos ilegales se han retirado, ya que en algunos casos los comercializadores de estas plazas recurren su cierre y tienen que pasar un proceso de revisión. En cualquier caso, el ritmo de cierre está siendo alto y presumiblemente la cifra será mucho más elevada a finales de temporada.

Desde el Consell de Ibiza están utilizando diversas herramientas en esta lucha contra el alquiler turístico ilegal, desde las inspecciones que realizan los trabajadores de la institución insular a las que se producen a causa de denuncias de los vecinos y por la exhaustiva recopilación de datos que se procesan con herramientas de inteligencia artificial. Unos datos que posteriormente se mapean y que permiten tener un retrato en tiempo real del intrusismo en la isla.

Localización geográfica

«El sistema de localización geográfica de Booking es muy preciso, con lo cual todo es más fácil. Tú ves que este alojamiento está en un edificio plurifamiliar, lo cotejas. ¿Ese edificio es de apartamentos turísticos? ¿hay algo ahí reglado? Entonces ya me da igual en qué piso esté, sé que no puede ser legal, con lo cual se retira», explica el director de Lucha Contra el Intrusismo.

En el caso de Airbnb todo fue más complicado, aunque las cosas cambiaron después de que la Unión Europea obligara a esta plataforma a recopilar los datos de quienes comercializan sus productos. Posteriormente, se llegó a un acuerdo por el que esta plataforma se comprometía a dar de baja todos los alojamientos de corta duración que no muestren su número de registro turístico. En este momento, el Consell maneja un exhaustivo documento Excel con los datos de las plazas ofertadas con su localización, el número de licencia o la ausencia de él, el enlace de la web y la fecha desde que se puso en el mercado. «La mayoría son grandes operadores, operadores profesionales», explica Gómez, desmintiendo el tópico de que Airbnb es un ejemplo de ‘economía colaborativa’ que beneficia a pequeños propietarios particulares.

El ‘big data’ aplicado a la lucha contra el fraude

Una de las herramientas que usa el Consell para detectar los alquileres turísticos ilegales es el Sistema de Inteligencia Turística, un mecanismo de gestión de datos que puede cruzar los listados de las licencias turísticas registradas y los datos catastrales, así como las denuncias recibidas, para poder realizar un rastreo geolocalizado de los alquileres pirata.

Este sistema de gestión también se está usando para conocer cuántas personas se alojan en el alquiler turístico no reglado. A través de los datos procedentes de la telefonía móvil, es posible conocer el Índice de Presión Humana de la isla. A partir de ahí, se cruzan los datos procedentes de puertos y aeropuertos con los de la planta hotelera: «Distinguimos los turistas de los residentes, los trabajadores de temporada, quién está en tránsito a Formentera, cruceristas… y te queda la cifra de los turistas que pernoctan. De ahí se puede deducir cuántos lo hacen en sitios no registrados», señala Enrique Gómez. Un volumen de información ingente que ahora es posible gracias a las herramientas de inteligencia artificial aplicadas al big data.