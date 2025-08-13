Accidente con varios vehículos en la carretera Ibiza-Santa Eulària

Un accidente de tráfico tuvo lugar este miércoles por la mañana en la carretera de Ibiza a Santa Eulària, a la altura del circuito Go Karts, ya en el término municipal de la Villa del Río.

Se trata de un accidente con «varios vehículos implicados», confirmaron desde el Ayuntamiento. Tres efectivos de la Policía Local de Santa Eulària regularon el tráfico en la zona hasta la llegada de la Guardia Civil, «que se hizo cargo de la situación».

Además, tal y como se puede observar en la imagen que acompaña esta noticia, tomada por un testigo del suceso, también se desplazaron hasta la zona los Bomberos del Consell Insular de Ibiza y al menos una ambulancia de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario.

«Ha sido un accidente en cadena, los vehículos han ido chocando», señalan también desde el Parque Insular de Bomberos. «Cuando hemos llegado, nuestro trabajo ha consistido básicamente en ayudar a la Guardia Civil a separar los coches, ya que se habían quedado uno detrás del otro, enganchados. No es que haya habido atrapados ni ningún incendio», detallan las mismas fuentes. Los bomberos también han ayudado a los sanitarios a su llegada, añaden desde el Parque Insular en conversación con este diario. Allí han recibido el aviso a las 12.23 horas y se ha movilizado a cuatro bomberos y un camión.