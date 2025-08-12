El tráfico aéreo sigue superando registros en Ibiza, ahora en julio: 1,4 millones de pasajeros

Suma y sigue este verano en el aeropuerto de Ibiza, que en julio, como ya sucediera en los meses anteriores, superó las cifras de tráfico del año pasado. En concreto, contabilizó 1.446.589 millones de pasajeros, un 0,9% más respecto al mismo mes del año pasado.

Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) informa que la mayor parte de estos viajeros "se movió en vuelos comerciales, hasta sumar 1.443.755". De ellos, 480.372 se desplazaron en operaciones nacionales, un 0,8% menos, mientras que 963.383 optaron por conexiones internacionales, cifra que implica un crecimiento del 1,9%.

En relación al tráfico internacional, los países con mayor demanda de viajeros fueron Reino Unido, con 329.048 pasajeros; Italia, con 207.532 y Alemania, con 107.961.

De los 13.232 (+1,1%) movimientos de aeronaves totales atendidos durante el mes de julio, 12.376 correspondieron a conexiones comerciales.

Entre enero y julio de 2025, un total de 5.100.262 pasajeros han entrado y/o salido del aeropuerto ibicenco, un 1% más que en el mismo periodo de 2024. Asimismo, se han atendido 47.920 operaciones, lo que significa un 1,9% más en comparación con los mismos meses del año pasado.