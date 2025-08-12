Termina la ola de calor, pero ¿bajarán las temperaturas en Ibiza?
La Agencia Estatal de Meteorología desactiva la alerta amarilla por calor en las Pitiusas
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que la ola de calor que ha barrido España en los últimos días desaparezca a lo largo de esta semana y la incógnita es a partir de qué momento bajarán los valores de los termómetros. Los menos aficionados a las altas temperaturas están de enhorabuena, ya que la Aemet desactiva la alerta amarilla por este motivo a partir de hoy en las Pitiusas. A pesar de ello, las previsiones del tiempo se mantendrán estables en Ibiza durante las próximas jornadas.
Las temperaturas se moverán entre los 34 y 32 grados de valores máximos y entre los 21 y 24 de cotas mínimas entre hoy y el domingo. Además, el cielo permanecerá despejado a excepción del viernes y el sábado, cuando aparecerán algunas nubes.
La humedad máxima tan solo se despegará del 100% el domingo, cuando bajará hasta el 90% y el valor mínimo estará entre el 30 y el 50%. Por último, el viento será suave durante esta semana y arreciará el domingo, día en el que las rachas alcanzarán velocidades máximas de 45 kilómetros por hora.
