Sant Joan no ha dado autorización a ningún helipuerto en todo el municipio

El Ayuntamiento de Sant Joan no ha dado autorización a ningún helipuerto para que opere en todo el territorio que ocupa el municipio. «No nos consta que haya ningún helipuerto en los archivos municipales», aseguran fuentes del Consistorio a Diario de Ibiza, dejando claro que los helicópteros que siguen sobrevolando el interior de la isla y aterrizando en una zona rústica de Sant Llorenç no cuentan con su permiso necesario para hacerlo.

Por este motivo, se espera que este mismo martes se desplacen hasta el lugar técnicos del Ayuntamiento para realizar una inspección de la zona y, si así lo requiere la situación, tomar las medidas oportunas.

Una furgoneta negra abandona el lugar tras recoger a los viajeros sobre el terreno. | D.I.

Este diario ya informó el pasado viernes de que varios vecinos de este enclave situado en pleno corazón de Ibiza, en una zona boscosa de Sant Llorenç y cerca del Torrent des Verger, estaban cada vez más alarmados por la creciente asiduidad de estos vuelos en helicóptero que atribuyen a una finalidad turística. La preocupación de los residentes en el entorno es doble.

Por un lado, la contaminación acústica, ya que las aeronaves realizan un intenso ruido durante sus vuelos y, según relataba uno de esos vecinos, el estruendo es directamente ensordecedor cada vez que un helicóptero sobrevuela su casa a baja altura cuando realiza la maniobra de aproximación al helipuerto.

Por otro lado, existe una segunda preocupación derivada del riesgo de fuego, ya que se trata de un entorno lleno de vegetación y los vecinos ven con preocupación cualquier posible factor que aumente las posibilidades de un incendio, como pueden ser estos vuelos de dudosa legalidad, al menos a tenor de los archivos municipales de Sant Joan.

La normativa vigente, concretamente el Plan Territorial Insular de Ibiza (PIT) establece que cualquier helipuerto que desee operar en Ibiza tenga que contar con una doble autorización.

En primer lugar, el municipio de turno debe registrar la petición del solicitante que quiere instalar un helipuerto en un terreno. Registrada esta solicitud, se debe enviar al Consell insular, que tiene que emitir un informe favorable.

Y es que en el apartado 8 del PTI, dedicado al suelo rústico de régimen general, figura un apartado en el que se decreta que todas las actividades en aeropuertos y helipuertos están condicionadas por las limitaciones que se impongan en relación con su impacto territorial.

Frecuencia creciente

Si el dictamen del Consell es positivo, la solicitud vuelve al ayuntamiento, que tiene la última y definitiva palabra para autorizar el helipuerto. Por el momento, el Consell no ha contestado a la pregunta de este diario respecto a los helipuertos que tienen informe favorable en Ibiza.

La ley distingue entre los helipuertos habituales y los helipuertos eventuales, donde los helicópteros pueden usar áreas despejadas, con un mínimo de 30 metros de ancho y otros 30 metros de largo, ya sea para emergencias o para uso privado, como es el caso de estos trayectos turísticos en Sant Llorenç.

Los vecinos detallan que estos vuelos se llevan produciendo desde el año pasado, pero que en el presente verano se han intensificado. Se trata de al menos dos helicópteros, ya que se los ha visto volando juntos al mismo tiempo, que cargan y descargan pequeños grupos de «cinco o seis personas».

En el lugar de aterrizaje los suele estar esperando una furgoneta negra en la que los viajeros continúan su traslado, ya sobre la tierra firme de la isla, mientras la aeronave rápidamente vuelve a ponerse en marcha y coger altura, siempre rumbo a levante.