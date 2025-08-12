La posidonia, una especie desconocida

«Veo la playa muy sucia y tiene una apariencia fea a primera vista», afirma Sheilan Jiménez, una turista madrileña que disfruta de su último día de vacaciones en Ibiza, al ver la posidonia amontonada en una parte del pequeño tramo de Platja d’en Bossa perteneciente a Vila. Jiménez desconoce, como la mayoría de personas que pasean por la zona, lo que es la posidonia y la enorme importancia que esta planta marina tiene en la costa y el mar pitiusos.

Posidonia amontonada en Platja d'en Bossa / Sergio G. Cañizares

La posidonia amontonada no pasa desapercibida para los transeúntes. La mayoría deciden no acomodarse cerca de ella. Este es el caso de Jiménez, quien visita por segundo día consecutivo Platja d’en Bossa. Ella no puede ocultar su decepción al hablar sobre lo que está viendo: «Ya vine a Ibiza hace años y actualmente resido en Cádiz y veo las playas de allí mejor cuidadas que esta. Antes estaban mejor y me he quedado un poco plof al verlo. Además, el agua está bastante sucia y la isla está más abandonada».

Jiménez todavía no sabe que ese montón al que hace referencia es la posidonia. «Pensaba que eran simplemente escombros que no se habían recogido», reconoce, con tono tranquilo, la turista. Esta cambia de opinión al conocer la utilidad de esta planta marina endémica del Mediterráneo: «Es cierto que la imagen es fea, pero si es algo que sirve para contribuir al medio ambiente me parece genial. Si ayuda a mejorar la playa, pues adelante».

El desconocimiento sobre la posidonia no es algo que se dé exclusivamente entre los turistas. Prueba de ello es León Melo, quien vive en la isla. Este pasea tranquilamente por la zona e indica que «Platja d’en Bossa está muy descuidada». Aunque prácticamente replica las palabras de Jiménez, él confunde la posidonia con algas: «Nunca había escuchado hablar sobre la posidonia. Simplemente pensaba que eran algas que habían quedado allí y nadie las había quitado».

«Creo que deberían esparcirla por la playa»

A pesar de que el punto de vista de Melo también varía al conocer lo que es la posidonia, este considera que se deberían de buscar otras alternativas con el objetivo de no afear el paisaje: «Creo que tendrían que esparcir la posidonia por más puntos de la playa, ya que ahora mismo esto queda muy mal». Tras esta afirmación, matiza: «No soy un experto en la materia, ya me informaré más a fondo sobre este tema que me parece muy interesante con mi sobrino, que es biólogo. Eso sí, huele mal este tramo de playa».

Melo habla mientras coge de la mano a su novia Alexandra Cabeza, quien está de vacaciones en la isla. A diferencia de su pareja, la joven visita por primera vez Platja d’en Bossa. Esta considera que «se debería recoger un poco mejor la posidonia».

El desconocimiento sobre la relevancia de la posidonia va más allá de los residentes y del turista nacional. Alessandro Rossi es un joven italiano natural de Roma que aprovecha para hacer un breve paseo matutino por la zona. La acumulación de esta planta marina es un detalle del que no se percata Rossi, quien solo tiene palabras positivas para la playa: «Está muy bien en comparación con el estado de las playas de mi país».

Quejas por la suciedad

Al margen de las críticas de los bañistas por la posidonia acumulada, fruto del desconocimiento en la mayoría de los casos, hay otro fenómeno que no pasa inadvertido para casi nadie: la suciedad. Aunque hay técnicos del Ayuntamiento de Ibiza que trabajan para evitar que haya residuos en la arena y sus alrededores, hay quien igualmente protesta por la situación: «La playa estaba mucho mejor conservada en épocas anteriores. Es una lástima, ya que ahora ya no pasa el camión para recoger los residuos», confiesa una residente que no quiere desvelar su identidad mientras toma el sol sentada en una silla de playa plegable.

La decisión de Vila de mantener los restos de posidonia que el mar ha depositado en un trozo de la playa, y añadir la que se retira de otras partes tiene una explicación de peso: no interrumpir el proceso natural para la regeneración del arenal en una zona donde los temporales se habían llevado la arena y habían dejado la roca en la superficie. Se trata de una medida inédita en la isla y que se aprobó en una situación de máxima urgencia, según explicó el concejal de Playas del municipio, Rubén Sousa: «Si quitamos la posidonia de Platja d’en Bossa, en 2026, no habrá playa», sentenció hace unos días.

El no mover la posidonia de sitio no tan solo facilita la conservación de la arena en caso de temporales, sino también posibilita el aporte de más arena, ya que los restos de posidonia se descomponen e incrementan el sustrato arenoso. Eso sí, los resultados no tienen un efecto inmediato, por lo que aún es demasiado temprano para sacar conclusiones acerca de una hipotética mejora de la que es una de las playas más masificadas y concurridas de las Pitiusas.

Aunque el estado de Platja d’en Bossa y las últimas medidas aprobadas por el Consistorio no han dejado satisfecho a mucha gente, hay excepciones como Roberto Abella. Él es un hombre cubano que reside en la zona desde hace muchos años. A diferencia de los testimonios anteriores, este considera que «está bastante limpia», pero exige «constancia en la conservación del medio natural».

«Crear una mayor cultura»

A la petición de Abella a las autoridades, hay que sumarle otra demanda: «Hay que crear una mayor cultura sobre la posidonia, ya que hay mucha gente que desconoce su existencia y no sabe identificar este montón. Es algo muy importante para el medio ambiente».

Cabe matizar que Platja d’en Bossa tiene una longitud de cerca de 2,7 kilómetros. Sin embargo, la mayor parte de esta forma parte del municipio de Sant Josep. Eso sí, de momento el Consistorio josepí no se ha sumado a la ambiciosa iniciativa medioambiental, y pionera en la isla, impulsada por Vila.

El montón de restos de posidonia se encuentra a la altura del Hotel Vibra Algarb y del gimnasio Nirvana Beach Gym. Eso sí, en este punto no hay carteles informativos que expliquen a los visitantes de la zona por qué se acumula esta planta marina y cuál es la finalidad de esta actuación, que está en consonancia con las reclamaciones de ecologistas y expertos para preservar el ciclo natural del litoral, y de esa forma, la existencia de las propias playas que atraen a los turistas.