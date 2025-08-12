La Policía Local de Santa Eulària interpone 37 denuncias por alcohol y drogas en un solo día

La Policía Local de Santa Eulària denunció a 37 personas por consumo de alcohol y drogas el 10 de agosto en el marco de una serie de operativos de seguridad y control en distintos puntos del municipio. El Ayuntamiento indica en un comunicado que entre las infracciones se incluyeron la presencia de las dos sustancias mencionadas en conductores y la circulación sin permisos de conducir válidos en España o sin seguro obligatorio.

Además, se interpusieron dos multas adicionales por transporte de viajeros sin la correspondiente autorización preceptiva y se inmovilizaron más de diez vehículos por diversos motivos. Este tipo de controles se repetirán de forma periódica con el fin de garantizar la seguridad y el bienestar de vecinos y visitantes en el municipio de Santa Eulària.