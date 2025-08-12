La Policía Local de Santa Eulària interpone 37 denuncias por alcohol y drogas en un solo día

El cuerpo de seguridad realizó el 10 de agosto una serie de operativos de seguridad y control en distintos puntos del municipio

Un despiegue de la Policía Local de Santa Eulària en una imagen de archivo

Un despiegue de la Policía Local de Santa Eulària en una imagen de archivo / Ayuntamiento de Santa Eulària

Redacción Digital

Ibiza

La Policía Local de Santa Eulària denunció a 37 personas por consumo de alcohol y drogas el 10 de agosto en el marco de una serie de operativos de seguridad y control en distintos puntos del municipio. El Ayuntamiento indica en un comunicado que entre las infracciones se incluyeron la presencia de las dos sustancias mencionadas en conductores y la circulación sin permisos de conducir válidos en España o sin seguro obligatorio.

Además, se interpusieron dos multas adicionales por transporte de viajeros sin la correspondiente autorización preceptiva y se inmovilizaron más de diez vehículos por diversos motivos. Este tipo de controles se repetirán de forma periódica con el fin de garantizar la seguridad y el bienestar de vecinos y visitantes en el municipio de Santa Eulària.

