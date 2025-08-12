Litoral

Ofensiva contra el chárter y el fondeo ilegal en la bahía de Talamanca

El Govern despliega un ambicioso operativo con «más recursos humanos, técnicos y logísticos que nunca», incluido el uso de un dron

Galería: Ofensiva contra el chárter y el fondeo ilegal en la bahía de Talamanca / J. A. Riera

Redacción Ibiza

Ibiza

El Govern, a través de la conselleria de la Mar y del Ciclo del Agua, ha elaborado un calendario de inspecciones que se llevará a cabo en varios puntos de Balears con el objetivo de reforzar la vigilancia y el control de la actividad náutica, especialmente para combatir el chárter ilegal, los fondeos irregulares y asegurar la correcta gestión de los campos de boyas.

En el marco de este calendario, según la conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, este martes se desplegó un operativo conjunto en la bahía de Talamanca, del que no se informó a los medios locales, coordinado con la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural y el Ayuntamiento. Llega además después de una actuación municipal el pasado lunes, cuando el Consistorio retiró ocho de los 30 barcos fondeados de manera irregular detectados la semana anterior. El resto abandonaron antes la bahía.

Los guardias durante una de sus inspecciones. | J.A.RIERA

El director general de Puertos y Transporte Marítimo, Antoni Mercant, resaltó durante una visita a la zona la importancia de esta campaña, que cuenta con «más recursos humanos, técnicos y logísticos que nunca» para proteger el litoral y garantizar una actividad náutica ordenada y respetuosa. «El trabajo conjunto con otras administraciones y cuerpos de seguridad es fundamental para combatir las prácticas ilegales y preservar el medio marino», afirmó Mercant.

Operativo contra los fondeos y las actividades ilegales. | CAIB

«Quiero expresar mi agradecimiento por la presencia del dron, que, puedo adelantar, estará en Ibiza el próximo año con el objetivo de disuadir y mejorar la vigilancia», afirmó por su parte el alcalde, Rafael Triguero.

Las actuaciones de este operativo han incluido la supervisión de los fondeos en praderas de posidonia, el control de embarcaciones de chárter sin autorización, así como la recogida de datos para futuras intervenciones. Esta acción forma parte del calendario previsto que contempla inspecciones en otros puntos del archipiélago.

En todas se utiliza el servicio de dron que permite obtener una fotografía panorámica de la situación y actuar con mayor eficacia y agilidad. Ayer martes se utilizó este servicio en Talamamnca, que opera diez horas diarias, y que refuerza significativamente las tareas de vigilancia, control, seguimiento de playas y supervisión de los campos de boyas.

Una de las lanchas utilizadas en el control. | CAIB

La conselleria destacó posteriormente en una nota que, por primera vez, se invierte una dotación de recursos «sin precedentes» en la vigilancia del litoral. El servicio se ha reforzado con 22 lanchas, 10 para la vigilancia de las aguas costeras y 12 al apoyo a los puertos gestionados por PortsIB, y con un nuevo centro de control que centraliza la gestión de reservas de amarres, la supervisión de los campos de boyas y el servicio de limpieza del litoral. Este centro está operativo diariamente de 9 a 20 horas, y dispone de canales de comunicación.

En este dispositivo desplegado este martes no se detectó la presencia del llamado pirata de Porroig, que según varios testigos opera o al menos tiene varios barcos en la bahía.

