Dos nuevas pateras llegan a Ibiza y Formentera: 110 migrantes en menos de 24 horas

Dos nuevas pateras han arribado a lbiza y Formentera este martes por la mañana. La Guardia Civil ha interceptado a las 7 horas a 12 personas de origen magrebí en la carretera PM 820, kilómetro 3, de Formentera. Un poco más tarde, a las 8.15 horas, en el municipio de Sant Josep, la Guardia Civil ha localizado a otras 12 personas también de origen magrebí en el kilómetro 6 de la carretera EI800.

Con estas dos son seis las embarcaciones que han llegado a las Pitiusas procedentes de la costa africana en menos de 24 horas. Y en ellas iban en total 110 personas.

Se da la circunstancia de que la noche de este martes ha habido una actividad frenética para los cuerpos de seguridad del Estado encargados de interceptar pateras que llegan a las Pitiusas, ya que rescataron cuatro que transportaban un total de 86 personas. Según datos de Delegación del Gobierno, todas se dirigían a Formentera y los migrantes son de origen magrebí.

En lo que va de mes de agosto, las Pitiusas han recibido ocho pateras que transportaban a 140 personas. En cinco de ellas navegaban hacia Formentera 119 migrantes.