El municipio de Ibiza pide que los conductores de VTC cumplan los mismos requisitos que los taxistas

El Ayuntamiento de Ibiza quiere que los requisitos para conducir un Vehículo de Transporte con Conductor (VTC) no sean tan laxos y se les exija las mismas condiciones que deben cumplir en la actualidad los taxistas profesionales. Así consta en las alegaciones que ha presentado el Consistorio al decreto del Govern que regulará estos servicios de transporte.

Con esta medida, se aplicará un nuevo reglamento y se fijará un cupo de licencias conjunto para cada isla, que después distribuirán los municipios. El equipo de gobierno de Vila ha aprovechado el periodo de exposición pública de esta normativa para reclamar la equiparación de las pruebas exigidas para trabajar en ambos servicios.

Formación y capacitación

En una de las tres alegaciones que ha presentado al texto, se insta a que la habilitación para conducir una VTC «se pueda igualar en formación y capacitación» a la que tienen que superar los taxistas. Para ello, el Ayuntamiento propone que quien quiera trabajar de chófer de VTC deba superar, previamente, unas pruebas coordinadas por el Consell.

En el caso de los taxistas, para obtener su permiso de conducción, primero se presentan a los exámenes que convocan los respectivos ayuntamientos y validar sus conocimientos de la isla, entre otros requisitos.

Además, Vila quiere que los conductores de VTC también respondan «a la posibilidad de revocación [de sus permisos] y a las posibles sanciones que actualmente se aplican a los conductores de autotaxi», según figura en el escrito de alegaciones al decreto del Govern.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Ibiza rechaza que sean las administraciones municipales las que asuman la responsabilidad de conceder las autorizaciones y licencias de VTC, tal y como prevé el nuevo reglamento del Govern. En la actualidad, esta es una competencia autonómica, aunque la responsabidad recae, de manera delegada, en los consells insulares.

Nueva fórmula

En su última alegación, el Consistorio de la capital propone una nueva figura para los taxis, unas «licencias ordinarias de explotación limitada». Se trata de una fórmula que se añadaría a las licencias fijas y a las estacionales existentes en la actualidad.

Hasta ahora, la flota que se activa solo para la temporada turística depende de los planes de licencias estacionales, que se aprueban, normalmente, con carácter bianual. Estos planes determinan tanto el número de vehículos autorizados como el periodo de tiempo en el que podrán estar operativos.

Así, este tipo de vehículos no tienen garantizada una continuidad a largo plazo. En cambio, Vila quiere introducir esta nueva licencia y permitir que un número de taxis pueda operar cada temporada de forma permanente.