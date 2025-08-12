Los altibajos en la actividad económica relacionada con el turismo, prácticamente toda en las Pitiusas, afecta también a los supermercados. De hecho, en Semana Santa y el puente de mayo algunos mayoristas de alimentación aumentaron su facturación entre un 10% y un 20%. En julio, las empresas de este sector registraron un incremento de las ventas de entre el 3% y el 6%, pero esperan otro bajón en la actividad por los datos que manejan de estos primeros días de agosto. «Como vemos desde los últimos dos años, esta temporada también está siendo de altibajos», confirma Saúl Madrid, vocal de los mayoristas de alimentación de la Pimeef.

Llama la atención

Que la Federación Hotelera de Ibiza y Formentera considere «muy positivo» el desarrollo de esta temporada turística. El gestor de la patronal, Manuel Sendino, apunta también que es «muy difícil separar Ibiza de la fiesta» e incluso «duda de que sea conveniente».

La presencia en el aeropuerto de Ibiza de un avión de Qatar Airways coincidiendo con la anunciada reunión en la isla entre un enviado especial de Estados Unidos con el primer ministro de Catar para discutir un nuevo plan de paz para Gaza.