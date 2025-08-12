Leonardo DiCaprio, identificado en un control de la Guardia Civil de Ibiza en el acceso a una fiesta privada

Las fiestas en villas son algo habitual en Ibiza y los famosos no son ajenos a ellas. A principios de agosto se celebró una fiesta en la que el cantante y actor Aron Piper presentó su single 'Especial' patrocinado por una marca de Tequila.

Según la revista GQ, a la fiesta asistieron rostros tan conocidos como la modelo Kendall Jenner, al actor Tobey Mcguire, las actrices Eiza González y Jodie Turner-Smith, el director de la revista Vogue UK Edward Enninful, la cantante Aitana, la DJ Nina Kraviz, el director creativo de Balmain, Olivier Rousteing y los modelos Fai Khadra, Youness Bendjima y Nora Attal, así como el actor Leonardo DiCaprio con su novia, la modelo Vittoria Ceretti. Otros famosos que acudieron según Europa Press fueron Miguel Ángel Silvestre, Jon Kortajarena y Esther Expósito. Otros testigos aseguran que también estaba el magnate y fundador de Amazon, Jeff Bezos.

A la cita, a la que había que asistir con invitación, se presentaron personas que no tenían el pase, al correrse la voz de que iban a asistir famosos. Esto ocasionó que a 400 metros de la villa el camino comenzase a llenarse de coches mal aparcados y de gente que intentaba entrar a la celebración sin haber sido invitada. Por este motivo, la Guardia Civil se desplazó hasta la zona.

DiCaprio fue interceptado por los agentes a 400 metros de la villa, donde los invitados dejaban sus vehículos. La Guardia Civil le pidió la documentación y el actor colaboró, tal y como se observa en el vídeo que acompaña esta información.

Según testigos presenciales, los agentes preguntaban a las personas si iban a la fiesta. El control trataba de impedir que no subieran a la villa personas sin invitación.

El propio DiCaprio accedió a pie a la fiesta y luego bajó nuevamente a la zona de aparcamientos al acabar el evento musical.

Aron Piper aseguró que DiCaprio era la peor persona que había conocido como actor, tras la fiesta, ya que era muy distante, según el actor.