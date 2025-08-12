Joves al Carrer en Santa Eulària con un simulador de F1 y un toro mecánico: fechas y lugares

Santa Eulària conmemora el Día Internacional de la Juventud, que se celebra este martes 12 de agosto, con la presentación de la sexta edición de Joves al Carrer, cuyo objetivo es fomentar la participación juvenil y su creatividad con el lema 'Acciones juveniles locales por los ODS (objetivos de desarrollo sostenible) y más allá'. El programa regresa este año con novedades como un toro mecánico y una 'Dance Batlle', según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Las actividades recorrerán las cinco parroquias del municipio cada fin de semana desde el viernes 5 de septiembre al sábado 4 de octubre desde las 18.30 hasta las 21.30 horas.

Cartel del evento. / ASE

La propuesta, que nace del departamento de Juventud del Ayuntamiento de Santa Eulària con la colaboración del Consell de Ibiza, ofrece ocio alternativo y gratuito en espacios públicos para jóvenes de entre 11 a 18 años.

Fechas y lugares

La primera jornada de Joves al Carrer será el viernes 5 de septiembre en el paseo Solidario de Santa Eulària, donde tendrán lugar actividades de realidad virtual, un espectáculo de circo, un simulador de F1 y un taller de pulseras.

El sábado 13 de septiembre el evento traslada su programación a la plaza de Jesús, en la que se ofrecerán distintos talleres creativos, como el taller de pintura acrílica al aire libre o el de velas de cera de abeja con hojas y flores secas. Algunas de las novedades de Joves al Carrer son el toro mecánico y el taller de barritas hidratantes.

El siguiente sábado, el día 20 de septiembre, el ocio se traslada a Puig d'en Valls (junto al Punt Jove). Los jóvenes podrán participar en el 'escape room' 'La última reliquia del tiempo', 'láser combat' y acrobacias aéreas, entre otros juegos.

El sábado 27 de septiembre las actividades se llevarán a cabo en la plaza de Sant Carles, en la que se celebrará una carrera de churros hinchables, un taller de elaboración de bolsas de tela aromáticas o un espectáculo de circo.

La última jornada de Joves al Carrer tendrá lugar el sábado 4 de octubre en la plaza nueva de Santa Gertrudis, donde habrá acrobacias de suelo y un taller de jabones mediterráneos de Sa Terra Ibiza.

'Food trucks' y zona infantil

El programa contará con un conjunto de actividades fijas que se llevarán a cabo en cada una de las jornadas, como el taller de estampación textil, en el que se podrá personalizar piezas de ropa, un taller de peinados en el que se ofrecerán abalorios para trenzas y tatuajes temporales a elegir. Además, en las cinco jornadas de Joves al Carrer se establecerá una zona de 'food trucks' abierta a todo el público y una zona infantil con talleres, hinchables y maquillaje artístico para niños de tres a 11 años.

Una de las actividades que requieren de inscripción previa es el juego de básquet de 3x3 y los concursos de tiros y caos, el 5 de septiembre en Santa Eulària y el 20 de septiembre en Puig d'en Valls. Los premios son de 50 euros en vales intercambiables en compras para el primero de cada concurso, y las inscripciones se hacen el mismo día en la actividad.