«Es insuficiente apostarlo todo a las Viviendas de Protección Oficial»

El vicepresidente y portavoz del Govern balear, el ibicenco Antoni Costa, defiende fórmulas de «colaboración público-privada» para construir viviendas para residentes por precios por debajo del de mercado. El Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi), dependiente del Ejecutivo autónomo, ofrece Viviendas de Protección Oficial (VPO), con precios asequibles para la mayoría trabajadora, inferiores a los de las Viviendas a Precio Limitado (VPL). En este caso, es un promotor quien se encarga de la construcción, si bien también hay topes en los precios.

Preguntado por la dicotomía entre estos dos modelos, Costa defiende que las VPO no son suficientes para hacer frente al problema. «Se ha hablado durante muchos años de las VPO, una figura que evidentemente la Administración pública debe impulsar, pero es manifiestamente insuficiente. Apostar todo, como han hecho algunos en el pasado, solo a las VPO es quedarse muy corto».

El Govern, en su página web, indica que «las VPL tipo 1 (provienen de cambios de uso de locales o por división de viviendas existentes) y tipo 2 (provienen de incrementos en altura de edificios existentes o de la edificación de nueva planta) tienen un precio máximo superior en 1,1 veces y 1,3 veces superior al precio de VPO». El precio que tendrán las VPL ha sido un punto de discusión entre el PP y la izquierda en los debates de los plenos municipales e insulares, en los que se han realizado acusaciones cruzadas sobre si las VPL que se construyan en la isla serán realmente asequibles o no.

Aumentar la oferta

Costa destaca que a día de hoy los promotores hablan de un déficit, en el conjunto de Balears, «de más de 30.000 viviendas»: «Se trata de viviendas que deberíamos tener ahora mismo para la gente que ya reside en Balears, y especialmente en Ibiza. Es evidente que es imposible que la Administración, por mucha capacidad, ingresos y recursos que tuviese, pueda dar abasto. Solo por una cuestión de capacidad de gestión». Esto, recalca el vicepresidente, no significa «en absoluto» un rechazo a las VPO. «La Administración debe hacer VPO. Ahora mismo, la conselleria tiene en marcha alrededor de 700 viviendas en Balears. Pero se deben buscar otras figuras que nos permitan, con colaboración público-privada, dar respuesta a la demanda actual, no a la futura», expresa en conversación con este diario.

En este sentido, señala que las nuevas construcciones que defiende para las islas son necesarias para la población actual, que ya vive en esta Comunitat: «Para los residentes de hoy, para los ibicencos de hoy, hay un déficit enorme (...) Y las VPL tal vez son un poquito más caras que las VPO, pero se podrán poner a disposición de los ibicencos de una forma mucho más rápida que las VPO. No son fórmulas sustitutivas, sino complementarias. Necesitamos viviendas para la gente, para los ibicencos, para las rentas medias, y también para las bajas, evidentemente». Pero afirma que hay un déficit muy grande entre las capas medias de la sociedad, que representan el grupo más numeroso, y en el que muchas personas «han quedado excluidas —buena parte de ellas, jóvenes— de la posibilidad de comprar una vivienda».

Los factores que intervienen en la dificultad de acceso de los residentes a una vivienda son muy variados, como las viviendas vacías (más de 4.000, según calcula el Consell de Ibiza) o la proliferación de los pisos turísticos. El PP asegura estar combatiéndolo desde las administraciones locales, pero en todo caso Costa defiende que, paralelamente, también hay que «aumentar la oferta para la gente que ya reside en Ibiza».