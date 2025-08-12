Ibiza bate un récord histórico de cruceristas con más de medio millón

Ibiza volvió a batir en 2024 un récord de cruceristas con un total de 579.485 personas desembarcadas, un 5,2 por ciento más que el año anterior. Según IbizaPreservation, estos datos han sido extraídos a través de estadísticas del Ibestat recogidos en el Informe de Sostenibilidad de Ibiza 2024.

Este análisis señala que el volumen de cruceristas superó en 3,59 veces la población residente de la isla, estimada en 161.485 habitantes, una proporción (359 cruceristas por cada 100 habitantes) que evidencia «el crecimiento paulatino de este tipo de turismo con los consecuentes efectos que éste tiene sobre el territorio».

El número de cruceros batió en 2024 por segundo año consecutivo su máximo histórico desde que hay registros, alcanzando las 190 embarcaciones frente a las 188 registradas en 2023.

El número de pasajeros ha crecido de forma notable con casi 580.000 en 2024 respecto de las 339.000 que llegaron a Ibiza en crucero en 2017. Esta diferencia se atribuye principalmente al mayor tamaño y capacidad de las embarcaciones que operan actualmente en las rutas del Mediterráneo occidental, según IbizaPreservation.

Además, la proporción de cruceros que atracaron en Ibiza respecto al total de Balears continuó al alza. En 2024, el puerto de Vila recibió el 30,8% de los 617 cruceros que llegaron al archipiélago, frente al 22,3% registrado una década atrás.

Desde el Observatorio de Sostenibilidad de IbizaPreservation advierten del impacto ambiental que supone este modelo turístico. «Cruceros y cruceristas suponen un turismo que genera impactos significativos en nuestra costa y en el mar Mediterráneo», avisan.

Retorno económico

Otro aspecto que destacan desde el Observatorio es el escaso retorno económico que dejan estos visitantes. El gasto medio diario de un crucerista en Ibiza fue en 2024 de 39 euros por persona, una tercera parte del gasto medio de un turista que pernocta en la isla estimado en 164 euros por día.

«El costo ambiental de este turismo para la isla es alto mientras que, a nivel económico, tampoco contribuye significativamente a la economía local», han lamentado.

Ante estos datos, el Observatorio propone limitar el número de cruceros y regular de forma estricta o prohibir el desembarque de residuos sólidos en puertos ibicencos si fuera necesario.