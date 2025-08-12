La hija de Paco Jémez, el entrenador de la UD Ibiza, anuncia que se casa: "Ojo de loca no se equivoca"

"Nos casamos". Con este escueto mensaje, la influencer Nadia Jémez, hija del entrenador de la UD Ibiza, Paco Jémez, celebró la pedida de mano de su novio, Miguel Otero, en un restaurante con él de rodillas, como mandan los cánones.

El vídeo, colgado en sus redes sociales, muestra que no pudo contener las lágrimas y que ambos se abrazaron como muestra del inicio de su nueva etapa juntos. Ni ella ni Otero han ofrecido hasta el momento más detalles de la ceremonia en sus redes sociales.

Ya con las emociones más asentadas, Nadia Jémez colgó otro vídeo ayer de unas horas antes del gran momento, cuando predijo que su novio le iba a proponer matrimonio. "Ojo de loca no se equivoca", concluye el mensaje adjunto al post.

"De repente hoy [por el día de la pedida] vamos a ir a cenar a un sitio súper chulo. No viene a cuento para nada", explicó. También aseguró que, si su vaticinio no era correcto, volvería "a casa jodida".

Finalmente, anuncia a su novio después de la pedida que le enseñará el vídeo en el que comenta lo que creía que iba a pasar y que terminó por cumplirse.