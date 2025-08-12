El Govern anuncia una reforma del programa de ‘Alquiler Seguro’

La conselleria balear de Vivienda reformará el programa de ‘Alquiler Seguro’, que se puso en marcha en noviembre, para buscar que más inmuebles se acojan al mismo, tal y como avanzó Diario de Mallorca el viernes. «La intención es que el programa funcione en el conjunto de Balears, pero especialmente allí donde hay más dificultades de acceso, sobre todo para la gente joven. Y Ibiza es una de estas zonas», señala el vicepresidente y portavoz del Govern balear, Antoni Costa, en declaraciones para Diario de Ibiza.

La novedad es que el Govern avanzará a los propietarios el dinero para arreglar pisos vacíos pendientes de reforma si luego los alquilan. Y esa misma cantidad que el Ejecutivo balear les avance, luego la descontará de la cantidad que pague al arrendador por poner su piso en el mercado residencial de alquiler. Aunque la medida ya está decidida, todavía no está aprobada. Se presentará y concretarán los términos tras el verano, apunta la conselleria de Vivienda.

El ‘Alquiler Seguro’ ofrece que pequeños propietarios alquilen sus viviendas al Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) por un precio de hasta 2.100 euros mensuales en las Pitiusas (en Mallorca y Menorca el tope es más bajo, de 1.500) y el inquilino paga un máximo de 1.470 euros. La diferencia, del 30%, la asumen las arcas autonómicas. El Govern, que ejerce de intermediario, garantiza que se paga al propietario y que recupera su vivienda en el mismo estado que la entregó.

A día de hoy hay 48 inmuebles en toda Balears acogidos a dicho programa, solo uno de ellos en Ibiza. Según explica el Govern, «hay otros que están en tramitación». En Menorca se han firmado dos y 45 en Mallorca. «Con tal de intentar que funcione, hay que hacer algunas reformas. La primera será la que se ha anunciado, aunque inicialmente ya la teníamos prevista, pero ahora la pondremos en marcha», señala Costa, quien añade que «quizás esta no será la única reforma que se haga en un futuro». En la misma línea apunta la conselleria de Vivienda, que señala que no son descartables los ajustes, al tratarse de un programa nuevo, con el que se están analizando resultados y potencialidades. Con todo, Costa admite: «No estamos teniendo a día de hoy, todavía, los resultados que nosotros desearíamos. Intentaremos introducir mejoras para buscar la mejor situación».

Los propietarios interesados en acogerse al ‘Alquiler Seguro’ pueden contactar con el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Balears (Coapi) y el Colegio de Administradores de Fincas de Balears (Cafbal).