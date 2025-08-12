Detenido por conducir sin carnet y protagonizar una peligrosa huida en Formentera

La Guardia Civil ha detenido a un hombre en Formentera como presunto autor de un delito de conducción temeraria y conducción sin permiso, tras protagonizar una peligrosa huida que puso en riesgo la vida de varias personas.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes, cuando una patrulla de seguridad ciudadana que realizaba tareas de prevención de la delincuencia se cruzó con un turismo conocido por los agentes, que sabían que su conductor carecía de permiso de conducir.

Ante esta circunstancia, los agentes dieron la vuelta para interceptar el vehículo, que circulaba en dirección contraria. Al percartarse de la situación, el conductor se desvió hacia un camino de tierra estrecho y emprendió una huida a gran velocidad, superando ampliamente los límites permitidos y realizando maniobras bruscas.

Durante esta peligrosa escapada, el vehículo llegó a encontrarse de frente con un hombre y su hijo que circulaban en patinete, obligándoles a apartarse repentinamente para evitar ser atropellados.

Finalmente, el turismo fue interceptado y los agentes observaron que el conductor intentaba cambiarse de asiento con el copiloto para eludir su responsabilidad.

Por todo lo anterior, el hombre fue detenido como presunto autor de dos delitos contra la seguridad vial y presentado ante la autoridad judicial competente.