Desarticulado un grupo criminal italiano por robar relojes en Ibiza valorados en casi medio millón de euros

Agentes de la Policía Nacional pertenecientes al Grupo Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) de Ibiza, en colaboración con la Polizia di Stato de Italia, han desarticulado un grupo criminal de Nápoles dedicado a la sustracción de relojes de alta gama, valorados en 479.500 euros.

Los hechos investigados tuvieron lugar el pasado mes de julio y la operación desembocó en la detención de dos hombres de nacionalidad italiana como presuntos autores de varios delitos de pertenencia a organización criminal, falsedad documental y robo con violencia, según ha informado la Policía Nacional.

La forma de actuar del grupo criminal era localizar a víctimas potenciales que portaban relojes de alta gama. Una vez detectado su objetivo, podían actuar de dos maneras: sustrayendo el reloj con habilidad o arrebatándolo a la fuerza mediante un tirón en la muñeca.

Motos traídas desde Italia

Cuando se hacían con un reloj, emprendían la huida del lugar en motocicletas de diversa cilindrada con placas falsas. Estos vehículos llegaban a Ibiza desde Nápoles en el interior de una furgoneta, con el fin de pasar desapercibidos, y eran devueltos a Italia una vez cometido el delito.

A los dos detenidos se les imputa la sustracción de un total de tres relojes, valorado cada uno entre 30.000 y 400.000 euros.

En el operativo policial se intervinieron dos motocicletas, un turismo, una furgoneta y diversas placas de matrícula falsa. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.