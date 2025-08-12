El álbum
Cinco colchones tirados en el bosque de ses Marrades
La operación seguramente ocurrió de la siguiente manera: llegaron de noche en una furgoneta o en una camioneta con volquete abierto, se detuvieron y, rápidamente, tiraron los cinco colchones a esta parte del bosque que se encuentra a poco metros del alto de la carretera de ses Marrades. Gente muy civilizada.
