Chris Hemsworth da un descanso al martillo de Thor para celebrar su cumpleaños en un yate en Ibiza
El famoso actor australiano disfruta de dos días de tranquilidad en un yate con su hermano Liam y amigos como la cantante Rita Ora y el también actor Matt Damon
El actor australiano Chris Hemsworth se tomó dos días de descanso para celebrar su 42 cumpleaños en un ambiente relajado en el yate 'Loloma' en Ibiza. El destacado intérprete del universo cinematográfico Marvel disfrutó de una comida en un establecimiento cercano a cala Jondal y se marchó al norte de la isla en el barco para zambullirse en el mar.
Como no podía ser de otra manera, Hemsworth estuvo bien acompañado por su hermano Liam y algunos amigos como la cantante Rita Ora y el también actor Matt Damon. La celebración ha tenido poca repercusión en las redes sociales de los invitados más conocidos, puesto que tan solo Liam Hemsworth compartió una imagen en la que aparecen él, su hermano y otro amigo.
Sin embargo, en las imágenes no aparece la mujer del intérprete, la española Elsa Pataky, que felicitó a su marido a través de Instagram con un vídeo en el que aparecen imágenes del actor en familia. Ambos son asiduos a Ibiza, ya que dieron la bienvenida a 2022 en la isla y pasaron algunos días del verano de 2023 en las Pitiüses.
