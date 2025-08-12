La APB habilita la carpa de la vieja estación marítima de es Botafoc para acoger a migrantes en el puerto de Ibiza

La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha habilitado nuevos espacios en los puertos de Ibiza y Formentera para acoger a la gran cantidad de migrantes que han llegado en pateras durante las últimas horas.

Así, en el puerto de Ibiza, el organismo público que gestiona los puertos de interés general ha cedido a la Delegación del Gobierno el uso de la vieja carpa situada de es Botafoc utilizada como estación marítima hasta que se inauguró la actual.

En cuanto al puerto de Formentera, mantiene el espacio en el edificio de la Casa del Mar ya utilizado en ocasiones anteriores para situaciones de este tipo.

Además, en el puerto de Palma también se ha abierto durante la noche la Estación Marítima número 3 (EM3) para alojar temporalmente a migrantes en situación de vulnerabilidad llegados a las costas de Mallorca, como paso previo a su traslado a la Península.

"Estas actuaciones se enmarcan en los acuerdos de cooperación entre la APB y la Delegación del Gobierno en Baleares, con el objetivo de garantizar una atención adecuada en situaciones de emergencia humanitaria", explicado la APB, que añade que "la habilitación de estos espacios se lleva a cabo sin afectar al funcionamiento ni a la operatividad habitual de los puertos" de las tres islas.