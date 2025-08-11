Dónde está la vivienda de lujo en España: dos de cada diez, en Baleares

Baleares concentra el 23% de todas las viviendas anunciadas en Idealista que superan el millón de euros, que en España, a fecha 1 de agosto de 2025, son 43.707, según destaca el portal inmobiliario. Y Baleares es la provincia donde más viviendas de alto standing se concentran, con un total de 10.068 propiedades.

El pasado mes de junio, en Ibiza existían cerca de 1.500 viviendas a la venta por más de un millón de euros en Idealista, según un recuento efectuado por Diario de Ibiza. De las 2.618 viviendas de Ibiza a la venta anunciadas, 1.492 estaban por encima del millón. Esta cifra suponía más de la mitad de la oferta inmobiliaria de la isla, en concreto un 57 por ciento.

En el ranking elaborado por Idealista, al archipiélago le sigue Málaga con el 20% del total de viviendas de lujo anunciadas, seguida de Madrid (14% del total), Alicante (11%), Barcelona (11%) y Girona (6%). Todas estas provincias juntas concentran el 84% de la oferta de propiedades de más de un millón en todo el país.

Santa Cruz de Tenerife es la séptima provincia en la que se acumula más villas por encima del millón, con el 3%, seguida por Cádiz y Valencia (2% en los dos casos). El listado de las principales provincias con más viviendas de lujo se completa con Granada (1%), Las Palmas (0,9%), Pontevedra, Guipúzcoa y Vizcaya (0,6% en los tres casos).

El portal inmobiliario destaca un sector superior de viviendas con un precio superior a los tres millones de euros, a las que denomina de "ultralujo". Las 8.725 propiedades de este precio que había anunciadas a principios de agosto se encuentran principalmente en Baleares (3.005 anuncios; el 34% del total) y Málaga (con 2.721 anuncios; 31%). Les siguen Madrid (1.021; 12%), Barcelona (535; 6%), Alicante (447; 5%), Girona (293; 3%) y finalmente, Santa Cruz de Tenerife (245, 3%).