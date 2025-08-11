Vila celebra el Día de la Juventud con talleres, sesiones de DJ y la actuación de 14 artistas

El Ayuntamiento de Ibiza ofrece una jornada " intergeneracional" a partir de las 18 horas en Vara de Rey

Cartel del Día de la Juventud.

El Ayuntamiento de Ibiza, a través de la concejalía de Juventud, organiza este martes 12 de agosto una jornada para conmemorar el Día Internacional de la Juventud, que tendrá lugar en Vara de Rey desde las 18 horas hasta la medianoche. Esta iniciativa se enmarca dentro del programa de las Festes de la Terra 2025.

Bajo el título 'Día Internacional de la Juventud x KESTI KLAB', la jornada prevé conciertos, talleres, exposiciones artísticas, actuaciones y sesiones de DJ con la participación de jóvenes locales. Entre los artistas y colectivos participantes se encuentran L’Arannà, Irene Francolí, Yawa Zee, Xico, Daydream Morpheus, Nines, Les Honorables Virtuts Il·lògiques, Puput Lab + Lila Távata y Víctor, Maya Vericat + Julia Fragua y Fuss.

La concejala de Juventud de Ibiza, Catiana Fuster, destaca en una nota de prensa que este evento es "un espacio pensado para visibilizar el talento y la creatividad de la juventud de Ibiza, ofreciéndoles un escenario abierto para expresarse y compartir con toda la ciudadanía". "Queremos que el Día Internacional de la Juventud sea también un punto de encuentro intergeneracional en el que la música, el arte y la cultura urbana sean motores para fomentar la participación y la cohesión social", señala Fuster.

En el comunicado, el Ayuntamiento explica que "el evento contará con diversas propuestas como talleres creativos, intervenciones artísticas en directo y una obra colectiva. La música en vivo tendrá un papel destacado con actuaciones variadas y un DJ set que cerrará la jornada".

