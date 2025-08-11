Los vecinos de Ca na Putxa sufren una plaga de moscas desde hace una semana

Los vecinos del vertedero insular de Ca na Putxa denuncian que sufren una plaga de moscas en el interior y los alrededores de sus viviendas y urbanizaciones. La Plataforma ¡Hay Soluciones! para el vertedero de Ibiza indica en una nota de prensa que la principal causa puede ser acumulación prolongada de balas de envases procedentes del contenedor amarillo (plásticos, tetrabriks y latas) de Ecoembes.

Esta suposición está basada en la información que el Consell de Eivissa trasladó a la entidad vecinal en reuniones mantenidas durante 2024, después de que los vecinos y vecinas sufrieran este mismo problema. En ese momento, el departamento de Medio Ambiente comunicó a los representantes de la plataforma que el convenio en vigor establece que Ecoembes está obligada a recoger dichas balas cada 15 días. Sin embargo, ese mismo año se produjeron retrasos de varias semanas en la recogida en plena temporada alta, incumpliendo los plazos estipulados. Desde la plataforma piden a la Administración que exija a Ecoembes el cumplimiento estricto de los plazos de retirada de las balas y que ejecute las fumigaciones necesarias para controlar al máximo el problema.

"Una indudable falta de transparencia"

La entidad también se dirigió al Ayuntamiento de Santa Eulària para que ejerza su competencia en el control de plagas y animales dañinos que afectan a las zonas habitadas del municipio, dado que la protección de la salud pública y el medio ambiente es también su responsabilidad. Asimismo, recuerdan que el convenio con Ecoembes que figura en la web oficial de esta entidad no se encuentra accesible para su consulta. La plataforma explica que el Consell de Ibiza tampoco facilitó el documento a pesar de las reiteradas solicitudes de la plataforma, “en una indudable falta de transparencia que impide comprobar las obligaciones y plazos pactados”. Por todo ello, ¡Hay Soluciones! reclama a la institución insular que exija el cumplimiento estricto de los plazos de recogida de las balas de envases y que facilite de forma inmediata el convenio de colaboración con Ecoembes actualmente en vigor.

En definitiva, la asociación pide a la institución insular medidas urgentes para “poner fin a esta grave situación”. Además, advierte al conseller de Medio Ambiente, Ignacio José Andrés Roselló, que este hecho puede ocasionar un problema de salud pública y deterioro ambiental si no se aborda con urgencia.

Por último, recuerda que el foco de esta plaga tiene lugar en el área ambiental de Ca na Putxa, cuyas plantas de selección y tratamiento gestiona en régimen de concesión la Unión Temporal de Empresas (UTE) Giref, compuesta por la empresa ibicenca Herbusa (Vicente Bufí) y por las multinacionales FCC (cuyo accionista mayoritario es el grupo Carso del empresario mexicano Carlos Slim), Urbaser (Fondo Platinum Equity) y Prezero (Grupo Swartz).