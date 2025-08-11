Temporada en Ibiza: «Si antes estábamos al 100% de trabajo, ahora estamos al 60 o 70»

Aunque según la zona de la isla que se visite parece difícil de creer, la sensación de que esta temporada hay «menos gente» en Ibiza también se palpa en los pequeños supermercados. Los trabajadores de diez establecimientos repartidos entre Platja d’en Bossa, la carretera de Santa Eulària, es Canar y Sant Antoni comparten la visión de que este verano «el turismo no es igual» que otros años.

«Si antes a estas alturas estábamos al 100% de trabajo, ahora estamos en un 60 o 70%», indica el trabajador de una franquicia cercana a la avenida Pere Matutes Noguera en Platja d’en Bossa que prefiere no dar su nombre (todos lo piden para no implicar sus puestos de trabajo en la información que aportan).

Platja d’en Bossa

Este trabajador aprecia que en algunas zonas céntricas de la isla se puede encontrar saturación, «pero no hay la avalancha que había otros años a estas alturas» en las tiendas de alimentación. Desde su punto de vista, esto se debe al «todo incluido» de los hoteles, «que hace daño a los pequeños comercios».

«La mayoría de los hoteles lo ofrecen todo y no es justo porque así los turistas dejan de ir a restaurantes y pequeñas tiendas», agrega la empleada de otro establecimiento. Sin embargo, ella también considera que el encarecimiento de la oferta de la isla hace que los turistas se decanten por otros destinos: «Mi hermana ha optado por Grecia porque aquí todo cuesta tres o cuatro veces más. Cada año todo sube y son pequeñas cosas que hacen a la gente preguntarse: ¿Por qué venir a Ibiza?». Aún así, señala que no puede decir que este verano trabaje mal: «Pero se nota el cambio de que hay menos gente en la calle». «Lo que pasa es que estarán todos durmiendo, porque las discotecas sí que me dicen que están llenas», añade.

A este tipo de turista se refieren en otro comercio de la zona: «El turismo de Platja d’en Bossa es complicado. Vienen de fiesta y no son de los que se meten en hoteles de cinco estrellas». La empleada señala que al local van «trabajadores, pero turistas no», y coincide con la anterior: «Está todo tan caro que no sabemos si la gente seguirá viniendo a Ibiza». Su compañera agrega que la mayoría de turistas de estos meses «van muy ahogados» mirando los precios. Mientras, se para a observar el exterior del establecimiento: «Es que, mira, es agosto y no hay ni ruido», lamenta.

«Hay pocas familias y se nota, porque suelen gastar más. Como tienen niños van a lo fácil, cogen cosas para todos», apunta el propietario de un supermercado cercano a Ca na Negreta.

Santa Eulària

En su caso, como en Platja d’en Bossa, apunta que «se nota cuando viene alguien que lo hace para ir a las discotecas porque miran a ojo lo que cogen y renuncian a ciertos productos con tal de gastar menos». Por este motivo, denuncia: «En Ibiza no se promociona todo lo que se puede ofrecer a nivel cultural. Por eso estamos limitados a lo que hay».

Este empresario también se refiere a los «precios prohibitivos» de la isla, que considera que empeoran la imagen de tiendas como la suya: «Los turistas ya vienen con la idea de que Ibiza es cara y nosotros tenemos que aplicar a los precios el coste que supone traer el material desde la Península», lamenta.

En otra tienda de la carretera de Santa Eulària parecen concentrar la suerte de lo que va de temporada. Se trata de un comercio especializado en alimentos ecológicos en el que señalan que su cliente suele ser familiar y, recalcan, éste «gasta más». Por este motivo, destacan que julio ha sido «el mejor mes».

Fuera de esa burbuja de fortuna, en es Canar explican que aunque junio fue mejor que julio la isla «cada año va a menos». «Hay poca gente para ser agosto y los precios son muy altos», critica la dependienta de una pequeña tienda. En esta línea, cuenta que este verano sus conocidos se han decantado por viajar a Palma porque aquí la estancia «costaba 1.000 euros más». Por otro lado, la mujer indica que en la tienda también nota el impacto de que haya un gran supermercado en el municipio: «Allí vas un domingo y sí que está lleno», destaca. En un segundo establecimiento de es Canar, han notado que, al menos en la zona, el turismo es más familiar, aunque reconocen que agosto ha empezado «mal»: «La gente de agosto no gasta», aseguran. Por otro lado, en otra tienda cercana consideran que la temporada «no es ni buena ni mala», aunque coinciden en que «se nota que hay menos gente».

Esta visión también se mantiene en Sant Antoni: «La temporada había empezado bien, pero ahora se ha parado», cuenta la encargada de una fraquicia de alimentación cercana a la avenida Isidor Macabich.

Sant Antoni

Ella, sin embargo, considera que esto se debe a que ahora en el municipio hay más familias y éstas «hacen la compra con más organización». Por el contrario, opina que el turista joven, al que también cree que ve menos por el todo incluido de los hoteles, gasta más porque «va a lo loco».

La joven de otra cadena de supermercados de la zona contradice esta idea: «La gente joven viene directamente a la discoteca y nada más». A esto le añade que los viajes que se hacen ahora son más breves que antes, por lo que destaca: «Si la temporada pasada fue más floja que otros años, esta es aún peor».