Las empresas afrontan la temporada en Ibiza sin completar plantillas por la falta de vivienda

«Pasas la temporada con falta de personal sí o sí», constata Saúl Madrid, vocal de los mayoristas de alimentación de la Pimeef. Este es un verano más en el que los negocios están sacando la temporada adelante con sus plantillas sin cubrir por la falta de viviendas a precio asequible en Ibiza.

«Esto pasa en todas las empresas y creo que en todos los sectores»: «Cubrimos [los huecos] como podemos, con la gente que está afianzada. Lleva mucho tiempo en esto y al final tiran del carro para sacar el trabajo adelante». Por este motivo, añade: «Si no se arregla el problema de la vivienda, difícilmente se arreglará el de personal».