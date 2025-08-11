Los supermercados venden hasta un 6% más en julio en Ibiza pero agosto llega «flojo»

Los sucesivos altibajos que experimentan los negocios de Ibiza esta temporada hacen que sea difícil superar las cifras del verano anterior, sobre todo mientras se mantiene la sensación de que «hay menos gente». Así lo han manifestado diferentes sectores de la isla, a los que ahora se suma el de la alimentación. «En julio tuvimos entre un 3 y un 6% más de ventas que el año anterior», señala Saúl Madrid, vocal de de los mayoristas de alimentación de la Pimeef que indica que, a pesar de ello, no fue una subida tan grande como la que se registró en Semana Santa. En vista de cómo ha empezado agosto, parece que viene otro bajón, porque la sensación es que está «un poco más flojito».

«Como vamos viendo los últimos dos años, está siendo una temporada de altibajos. Hay veces que hay una subida importante y luego hay momentos en los que hay bajadas y te preguntas: ¿Qué pasa?», explica Madrid.

Los vaivenes de la temporada

Tras la Semana Santa de este año, Madrid esperaba que las cifras de esta temporada estuvieran «un poco por encima» de las de 2024, pero asegura que, más que subir, se mantienen «en la línea» por culpa de los altibajos.

Entre Semana Santa y el puente de mayo algunos mayoristas de la alimentación registraron un aumento de su facturación de entre un 10 y un 20%, e incluso de entre un 25 y un 30%, en según qué municipios. Pero el frío de mayo trajo otra bajada (como la que hubo en marzo), recuerda Madrid, sobre lo que parece que se va a repetir ahora.

¿Qué pasa?

Madrid considera que la explicación a los altibajos está en boca de todos: «Parece que hay menos alfuencia de turismo». Algo que también se valoró en la junta directiva de Fomento de Turismo de Ibiza celebrada a finales de julio y en el último pleno del Consell de Ibiza a principios de agosto.

«Desde el punto de vista de distribución [de alimentos], en los restaurantes se nota mucho que ha habido una bajada y en ello también influyen los precios. Ha habido una subida de precios debido al aumento de gastos que tienen todos los negocios y, además, hay muchísima más oferta que hace unos años», aprecia Madrid.

Por este motivo, considera que esa subida de julio en algunos supermercados puede deberse a un «turismo que no va tanto a restaurantes y está en villas o casas alquiladas, y ahí es donde consume».

Aquí, además, cabe destacar que las grandes superficies tienen ventaja sobre los pequeños comercios, que por esta condición y los costes a los que se enfrentan tienen «precios más agresivos en muchos productos». Además, los grandes supermercados «tienen unos días pactados para abrir en fin de semana», a diferencia de los establecimientos de menor tamaño, que por estas razones pueden «notar una merma de afluencia de clientes».

Las grandes superficies

Esta situación, sin embargo, se da así «año tras año» y, según valora Madrid, «va a perdurar», porque el turismo que recibe la isla opta por las grandes superficies. De cara a lo que queda de temporada, la experiencia actual hace complicado pensar en cómo será. De los pocos días que han pasado de agosto, Madrid señala: «Parece que está entre parecido al año pasado y un poquito por debajo, por lo que no sabemos cómo va a venir». Además, considera que las ventas pueden variar por zonas: «Habrá algunas que se mantengan y otras que caigan un poquito».

Esta incertidumbre también se extiende al mes de septiembre: «Suele ser un mes bueno. Tiene un tipo de turismo que es más familiar... Pero no sabemos qué va a pasar este año», indica.

Con todas estas dudas, la rentabilidad no deja de ser una preocupación «porque los gastos en todas las empresas y en todas las casas están subiendo», señala Madrid. «Si nos mantenemos igual o bajamos un poquito y suben los gastos, evidentemente hay una merma de negocio», lamenta.

Esta situación se da mientras se mantiene la dificultad para cubrir plantillas por el problema de la vivienda en Ibiza, por lo que Madrid apunta: «Tenemos que seguir trabajando en los problemas que hay de vivienda y en poder dar al turista los servicios por los que paga, porque se pagan unos servicios altos en Ibiza y hay que estar a la altura».