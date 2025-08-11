«Renaturalizar» las calles de Ibiza: el reto frente al cambio climático

Al margen de qué medidas estructurales continúan pendientes de adoptarse en el mundo para luchar contra el cambio climático, uno de los retos frente a esta problemática es cómo adaptar los núcleos urbanos para que el espacio público proteja a la población de las altas temperaturas. Hay políticas urbanísticas efectivas, incluyendo la inclusión de más vegetación y sombras en los centros educativos; además del fomento de formas de movilidad sostenibles, destaca Pau de Vílchez, presidente del comité de expertos para la Transición Energética y del Cambio Climático en Balears.

Una céntrica calle de la ciudad de Eivissa con árboles. / VICENT MARÍ

«El urbanismo tiene un rol fundamental en la lucha contra el cambio climático, tanto en la mitigación como en la adaptación. Con mitigación me refiero a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y la adaptación significa, en relación con aquellas emisiones que ya hemos generado, estudiar cómo lo hacemos para que no perjudiquen excesivamente nuestras vidas», resume De Vílchez, quien sostiene que, a escala municipal, al definir el modelo urbano, pueden conseguirse mejoras «muy positivas».

Varias personas sentadas, a la izquierda, en bancos con sombra frente a las barcas de Formentera. / TONI ESCOBAR

Defiende que «el primer paso es suprimir de las calles la circulación rodada, que provoca emisiones y tiene un impacto directo sobre nuestra salud». O lo que es lo mismo, «dar espacio a viandantes, a las bicicletas y otros modos de transporte no contaminantes». Por otro lado, expresa que es fundamental «la naturalización o renaturalización» de los barrios: «Hay que crear zonas con muchos más árboles, pero también con más arbustos, cambiar pavimentos duros de cemento, de asfalto, por otros que dejen transpirar más los suelos y que, además, permiten, en casos de lluvias importantes, que parte de esta masa de agua se recupere en los acuíferos y no genere efectos de torrentada».

«Desiertos de cemento»

De Vílchez, que también es sudirector del Laboratorio Interdisciplinario de Cambio Climático de la UIB, defiende aplicar en los centros educativos «intervenciones decididas que permitan transformar los patios de las escuelas, que parecen desiertos de cemento con dos porterías y dos canastas, en lugares con mucha vegetación, con suelos de tierra»: «Está comprobado que medidas de reforestación o de cobertura arbórea de estos espacios permiten reducir la temperatura entre tres y siete grados y, a veces, incluso hasta diez».

En este sentido, pone sobre la mesa que estas escuelas e institutos también podrían utilizarlas fuera del horario escolar el resto de la población, ya que a menudo se ubican en los centros de los núcleos urbanos o en los barrios. Una forma, también, de «crear barrio, núcleo y vínculo social, espacios para que las personas puedan vivir mejor estos episodios de altas temperaturas y de fuerte insolación».

Colegio de Arquitectos

Lluís Oliva, presidente del Colegio de Arquitectos en Ibiza y Formentera, coincide en que la vegetación y la presencia de sombras es un valor muy importante en los núcleos urbanos: «Se trata de generar espacios de sombra, y cuanto más natural sea la forma en la que se consigue, mejor». También explica que los reflejos de fachadas que son completamente de cristal crean «un efecto espejo que sube la temperatura en la calle». «Dentro de los edificios, soluciones como ventilaciones cruzadas o voladizos y persianas (que reducen la entrada de sol) ayudan a controlar la temperatura interior», agrega.

A título personal, Oliva concluye que este tipo de criterios «se ha tenido más en cuenta en unas áreas» que en otras. «Muchas veces hace falta la acción ciudadana de recordar a la administración pública que realmente hace falta contar con sombras para poder disfrutar de los espacios» públicos. «Y si hacemos áreas nuevas y lo dejamos todo completamente pendiente de la vegetación para tener sombra, se necesita un tiempo para que crezca. Lo podemos ver en las avenidas de Ignasi Wallis e Isidor macabich. En el primer caso los árboles llevan años ahí y ya han creado sombras muy agradables, y en el otro hace falta tiempo para que la vegetación crezca y que realmente este efecto natural de sombra y de protección térmica llegue a hacer efecto», añade.

Los ayuntamientos

¿Qué medidas han implantado o estudiado los ayuntamientos para hacer frente a las altas temperaturas? Esto es lo que han respondido. El de Ibiza está preparando «una inversión de 200.000 euros para la plantación de arbolado y sustitución de árboles en mal estado en el barrio de Cas Serres»: «Utilizaremos el presupuesto restante de este año en jardines para hacer un suministro de más vegetación para los jardines municipales». Además, el equipo de gobierno municipal afirma que se realizará «un plano de los refugios climáticos de la ciudad» y que ya se ha redactado «un proyecto de corredores verdes». Sobre esto último, Vila ha solicitado subvención a los fondos de Estrategias de Desarrollo Integrado Local (EDIL) «para ejecutar una parte, la de Can Misses», que llegará hasta el hospital. En los centros educativos, «se están revisando todos los aires para asegurar su funcionamiento de cara al inicio de curso».

Pueblos de Ibiza

Desde el Ayuntamiento de Santa Eulària afirman que el departamento de Medio Ambiento trabaja «para potenciar el verde urbano»: «Hemos modificado las podas de todas las especies trepadoras posibles, siempre en aquellas zonas donde urbanísticamente hay espacio suficiente para permitir su crecimiento máximo. Y en el parc del Fameliar hemos plantado un círculo de moreras emparradas que circunvalan la zona de juegos, creando una gran sombra para los usuarios». También han creado una zona en forma de ‘L’ en la parte del césped con tal de «ofrecer espacios amables y para que los niños puedan jugar a la sombra».

El Consistorio asegura colaborar con el colegio Sant Carles «para replantar árboles muertos y ampliar la superficie arbórea del patio escolar, con el objetivo de llevar a cabo estas plantaciones durante la Navidad de 2025, si es posible». «En Santa Eulària se ha profundizado en los criterios de poda y en la selección de especies, con el objetivo de maximizar progresivamente el patrimonio arbóreo de la ciudad», concluyen.

Sant Josep destaca que se ha aprobado el Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible en colaboración con el Instituto Balear de la Energía, y a finales de junio el equipo de gobierno municipal dijo que ya estaban en marcha tres proyectos de energías renovables en el municipio. «Además, se ha firmado un nuevo contrato de jardinería con la empresa Ibiza Green, y estamos trabajando en la elaboración de un plan de arbolado con especies que proporcionen sombra y que, además, tengan un bajo consumo hídrico. Por este motivo, no se prevé la instalación de vaporizadores, puesto que implican un consumo adicional de agua», añade el Consistorio.

Asimismo, se han instalado fuentes de ósmosis en las escuelas de verano. «En relación con las zonas de sombra en los patios, cabe decir que es una competencia de la conselleria, pero ya se han llevado a cabo algunas actuaciones: en Can Raspalls hay un proyecto en marcha para instalar toldos, en L’Urgell, se han instalado en la zona de Infantil, que era en la que había menos sombra. En la de Primaria ya había. En el colegio Es Vedrà, los patios ya cuentan habitualmente con sombra natural, y en Ses Planes se están instalando toldos», añadieron desde el Consistorio a finales de junio.

L’Urgell utiliza las aulas de Infantil, que «están climatizadas». En Can Raspalls también hay aulas climatizadas y «se está valorando ampliar el sistema». En Es Vedrà, este año han incorporado «un aparato de climatización para una de las aulas». El Ayuntamiento apunta a que «también hay ventiladores a disposición de los centros» y que «los tres centros escogidos para las Escoles d’Estiu son los que más sombra tienen».

La legislatura pasada se reformó la principal avenida de Platja d’en Bossa: una parte de la avenida Pere Matutes Noguera en la zona de Vila y otra en la calle Murtra en la de Sant Josep, y apenas hay sombras. El Ayuntamiento de Sant Josep fue quien gestionó las obras (también las de la parte de Vila) y desde el equipo de gobierno municipal actual señalan que «de momento no está previsto plantar vegetación en esa zona, principalmente por la situación de prealerta por sequía que se está viviendo en la isla, que obliga a ser muy cuidadosos con nuevas plantaciones»: «De todas formas, somos conscientes y se está trabajando en un proyecto para incorporar elementos que den sombra».

El Ayuntamiento de Sant Joan explica que cuentan con toldos en el parque infantil de Sant Joan, en el mercadet (plaça Espanya y centro médico), en las gradas de las escuelas de Sant Miquel y Sant Joan y en Sant Llorenç. El de Sant Antoni destaca, sobre el proyecto de peatonalización del bulevar de Vara de Rey (cuyas obras están en marcha), que «contempla una mejora del entorno urbano, reducción del tráfico, impulso de zonas de sombra y arbolado y dinamización de la zona comercialmente». «De esta forma, se facilita moverse a pie de manera segura por el centro urbano, reduciendo la cantidad de emisiones de dióxido de carbono, además de comportar una mejora en la calidad del aire y la reducción de ruido», añade.

Sombras en las playas

El Ayuntamiento añade que ejecutó «el plan de embellecimiento y remodelación del núcleo urbano de Sant Mateu, incluyendo la reordenación del tráfico rodado y la creación de espacios verdes».

En las playas, se han habilitado zonas de sombra para personas con movilidad reducida en Cala Salada, Cala Gració y Caló des Moro. «También se han instalado toldos en los patios de seis centros educativos del municipio y el casco urbano cuenta con una calle con toldos (calle Santa Agnès a través de la intervención artística de Okuda)». En jardinería, Sant Antoni menciona «la reposición de palmeras en el paseo marítimo o de nuevos ejemplares de arbolado en las calles del casco urbano»: «Las zonas ajardinadas junto con las áreas de fuentes ornamentales, como existen en el Passeig des ses Fonts, pueden conseguir zonas más favorables, hasta con cinco grados menos».