Recaudan fondos para una madre de Ibiza con cáncer que enviudó y tiene una hija de 10 años

Una familia residente en Ibiza atraviesa una situación difícil tras el fallecimiento repentino de Javier Luquin, reconocido asesor empresarial y consejero independiente afincado en la isla desde hace años, ocurrido el pasado 3 de agosto a los 50 años de edad a causa de un infarto fulminante.

Con una destacada trayectoria como profesional en dirección, estrategia, gestión financiera y desarrollo empresarial, Luquin era el principal sustento económico del hogar que compartía con su esposa Adriana y su hija Sofía, de 10 años.

Adriana, actualmente se encuentra en tratamiento médico contra el cáncer y al cuidado exclusivo de su hija, sin ingresos y con limitaciones físicas que le impiden volver al trabajo en el corto plazo. La familia explica esta situación en un "llamamiento solidario" para recaudar fondos que les permitan "hacer frente a los gastos más inmediatos". "La prioridad ahora es garantizar la estabilidad de Adriana y Sofía, asegurando la renta y cubriendo sus necesidades básicas mientras la madre se recupera y la niña continúa con su educación y cuidados", relata la nota emitida por la entidad que facilita la plataforma del crowdfunding.

Margarita, hermana de Adriana, ha sido quien ha dado visibilidad pública al caso a través de esta solicitud de ayuda, en la que pone de relieve la urgencia de la situación: "Mi hermana Adriana no puede trabajar en estos momentos está pasado por mucho dolor y no quiero que su cáncer empeore". También añade: "Les pido de su generosidad para con mi hermana Adriana y su hija, sé que es una situación difícil para muchos, pero cualquier donación ayuda".

Las personas interesadas en colaborar pueden hacerlo a través de la plataforma de recaudación, GoFundMe.