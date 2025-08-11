Recaudan fondos para una madre de Ibiza con cáncer que enviudó y tiene una hija de 10 años
La hermana de la afectada explica el caso en una plataforma de 'crowdfunding'
Una familia residente en Ibiza atraviesa una situación difícil tras el fallecimiento repentino de Javier Luquin, reconocido asesor empresarial y consejero independiente afincado en la isla desde hace años, ocurrido el pasado 3 de agosto a los 50 años de edad a causa de un infarto fulminante.
Con una destacada trayectoria como profesional en dirección, estrategia, gestión financiera y desarrollo empresarial, Luquin era el principal sustento económico del hogar que compartía con su esposa Adriana y su hija Sofía, de 10 años.
Adriana, actualmente se encuentra en tratamiento médico contra el cáncer y al cuidado exclusivo de su hija, sin ingresos y con limitaciones físicas que le impiden volver al trabajo en el corto plazo. La familia explica esta situación en un "llamamiento solidario" para recaudar fondos que les permitan "hacer frente a los gastos más inmediatos". "La prioridad ahora es garantizar la estabilidad de Adriana y Sofía, asegurando la renta y cubriendo sus necesidades básicas mientras la madre se recupera y la niña continúa con su educación y cuidados", relata la nota emitida por la entidad que facilita la plataforma del crowdfunding.
Margarita, hermana de Adriana, ha sido quien ha dado visibilidad pública al caso a través de esta solicitud de ayuda, en la que pone de relieve la urgencia de la situación: "Mi hermana Adriana no puede trabajar en estos momentos está pasado por mucho dolor y no quiero que su cáncer empeore". También añade: "Les pido de su generosidad para con mi hermana Adriana y su hija, sé que es una situación difícil para muchos, pero cualquier donación ayuda".
Las personas interesadas en colaborar pueden hacerlo a través de la plataforma de recaudación, GoFundMe.
