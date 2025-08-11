¿Quieres conocer la vivienda más exclusiva de Santa Eulària?
La villa cuenta con 591 metros cuadrados construidos y 85.507 de terreno y tiene un precio a la venta de 19.750.000 euros en el portal tucasa.com
Una villa situada cerca de cala Mestella es la más exclusiva de Santa Eulària, ya que alcanza un precio a la venta de 19.750.000 euros en el portal tucasa.com. Esta vivienda cuenta con 591 metros cuadrados construidos en un total de 85.507 de finca que aseguran una total privacidad y tranquilidad, además de vistas a los bosques cercanos.
La casa está recién construida y combina el estilo arquitectónico tradicional de Ibiza con rasgos modernos. Es el caso de las paredes de piedra natural y vigas de madera expuestas que se combinan con amplios ventanales. Además, tiene seis habitaciones con sus respectivos baños y terrazas privados. La cocina está completamente equipada y la villa tiene aire acondicionado, conexión a internet y tecnología domótica.
El exterior del edificio tiene un jardín mediterráneo, una piscina climatizada y toda la propiedad está rodeada por vallas que disponen de un moderno sistema de seguridad con cámaras. Además, hay un amplio aparcamiento, un generador y un pozo propio.
