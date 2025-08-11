El PSOE denuncia la "falta absoluta" de transparencia del proyecto de la Unidad Básica de Salud de Puig d'en Valls

El Grupo Municipal Socialista de Santa Eulària ha denunciado la "falta absoluta" de transparencia en la gestión del proyecto de la nueva Unidad Básica de Salud de Puig d'en Valls y el silencio institucional en este asunto.

En un comunicado, los socialistas han explicado que la infraestructura sanitaria es "esencial" para más de 3.000 vecinos y debía ser inaugurada este mes. Sin embargo, nueve meses después del plazo previsto para iniciar las obras, no se ha movido ni una piedra, han insistido.

El PSOE ha explicado que, tal como reconoció el equipo de gobierno, el solar cedido al Govern está catalogado como zona inundable de flujo preferente, lo que hace inviable la construcción del centro. Esta información, sin embargo, no se ha trasladado ni a la oposición ni a los vecinos.

Nuevo centro de salud. / A.S.E

El Ayuntamiento, además, tiene la obligación de velar por el cumplimiento de los plazos de la obra. Tras reconocer que se valoran nuevos terrenos para ubicar el centro, el PSOE ha recordado también que el equipo de gobierno no ha aclarado si habrá que abonar indemnizaciones por parar el proyecto. Ante la situación, el PSOE ha solicitado acceder a la documentación del proyecto.

Respuesta del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha informado en un comunicado que en sesión plenaria de septiembre de 2020 aprobó por unanimidad la cesión de un terreno de 800 metros cuadrados al Govern Balear, gobernado por el Partido Socialista, para la construcción de dicha infraestructura. En octubre de ese mismo año, la conselleria de Salut solicitó la ampliación de dicho terreno y, en sesión plenaria, se acordó la cesión de 1.140 metros cuadrados destinada a la nueva Unidad Básica de Salud. "Durante los tres años posteriores a esto y en los cuales el PSOE seguía gobernando, no se realizó ningún tipo de actividad para iniciar los trámites de construcción", ha denunciado el Consistorio.

Fue en octubre de 2024 cuando finalmente se adjudicó la obra, pero el proyecto se vio afectado debido a la entrada en vigor del Decreto Ley 6/2024 de medidas urgentes para la protección de personas y bienes en zonas inundables, que establece que las nuevas edificaciones sanitarias en suelo urbano deben construirse fuera de zonas inundables.

"Como consecuencia, la parcela originalmente destinada a la Unidad Básica de Salud fue catalogada como zona inundable de flujo preferente, imposibilitando su uso para la construcción. Además, conviene precisar que la edificación de centros sanitarios, como la referida UBS, es una competencia descentralizada y adscrita a la conselleria de Salut del Govern balear, por lo que este Consistorio no tiene atribuciones directas en su materialización", ha detallado el Ayuntamiento..

Asimismo, ha recordado que durante la sesión plenaria del mes de julio de este año, el equipo de gobierno ya proporcionó al Grupo Municipal Socialista información detallada sobre la situación y las acciones que se están llevando a cabo para encontrar una alternativa a la problemática surgida.

Nuevos terrenos

En dicha sesión, se informó que se está estudiando junto con el Govern la posible cesión de dos nuevos terrenos para la ubicación del centro de salud, con estudios topográficos para verificar su adecuación al proyecto adjudicado, tras lo cual, se iniciará el proceso administrativo correspondiente.

"El Ayuntamiento, en todo momento, ha facilitado el proceso cediendo el espacio necesario y colaborando estrechamente con la administración autonómica, como siempre ha sido", ha destacado el Consistorio.

Finalmente, el Ayuntamiento ha recordando que es el más transparente de España, según el Índice Dyntra y que ha renovado este año una vez más el Sello Infoparticipa que otorga la Universitat Autònoma de Balears.

"El Grupo Municipal Socialista tiene a su disposición toda la documentación relativa al proyecto, tal como se les ha informado en repetidas ocasiones y se les ha reiterado en todas las comisiones", ha insistido el Consistorio.

Finalmente, el Ayuntamiento ha afirmado que continuará trabajando en estrecha colaboración con la conselleria de Salut del Govern balear para garantizar la construcción de la nueva Unidad Básica de Salud en es Puig d'en Valls "en el menor tiempo posible, buscando las soluciones que beneficien a todos los vecinos y que cumplan con la legalidad vigente".