Programa completo de las Festes de Sant Bartomeu 2025 de Sant Antoni

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha presentado el programa de actividades de las Fiestas de Sant Bartomeu 2025. Entre las principales novedades destaca el Sant Bartomeu Reggaeton, sa ballada en la cueva de Santa Agnès o el Splash Sunset en Caló des Moro.

Martes 12 de agosto

11.30 horas

Taller de dibujo Manga: especial caras. Edad recomendada: a partir de 10 años. Inscripción previa en biblioteca@santantoni.net.

A cargo de Francisco García.

Miércoles 13 de agosto

11 horas

Juegos cooperativos, con Sonrisas Mágicas. Edad recomendada: a partir de 4 años.

Inscripción previa en biblioteca@santantoni.net.

Jueves 14 de agosto

20.30 horas

Tarde de variedades. ‘Evolución’ – Espectáculo de danza a cargo de las alumnas de la Escuela de Baile APE Dream Dance.

‘Inmortal’ – Espectáculo de la compañía profesional de baile APE Dream Dance.

En el Auditorio de Sa Punta des Molí.

Viernes 15 de agosto

20 horas

‘Ballada’ en la cueva de Santa Agnès. Recuperada una antigua tradición: el baile popular con el que en Portmany se celebraba, desde tiempo inmemorial, el milagro de Santa Agnès cada 24 de agosto. El acto incluirá una misa y un baile con vestimenta de trabajo tradicional. Para los asistentes, habrá degustación de buñuelos y productos típicos ibicencos. A cargo de Sa Colla de Portmany.

Sábado 16 de agosto

19 horas

SananFresh Hip Hop Festival. Conciertos con el mejor rap y hip-hop de la isla, beatbox en directo, baloncesto 3x3, exhibición de grafitis y mucha cultura urbana. Actuación destacada de Sofía Gabbana, artista emergente con una voz propia que fusiona rap urbano con influencias del rock argentino, flamenco, jazz, blues y, sobre todo, hip hop. En el Auditorio de Sa Punta des Molí.

20 horas

Torneo de petanca Festes de Sant Bartomeu. A cargo del Club Petanca Sant Antoni. En las pistas del polideportivo de Ses Païsses.

Domingo 17 de agosto

18.30 horas

Club Supergarrits.Tarde familiar llena de diversión con showsibiza con juegos, castillos hinchables, pintacaras y fiesta de la espuma y mucho más. Recomiendan llevar gorra, bañador, toalla y chanclas antideslizantes. En el patio del colegio Cervantes.

21.30 horas

Magia familiar con el Mago Albert.Un espectáculo apto para todos los públicos. En el patio del colegio Cervantes.

21 horas

Nits Amples: Concierto de Deborah Ayo. Una propuesta musical que fusiona ritmos africanos con soul, jazz y otras influencias contemporáneas. En la plaza de detrás de la iglesia.

Martes 19 de agosto

11.30 horas

Taller de dibujo Manga: especial Chibis. Edad recomendada: a partir de 10 años. Inscripción previa en: biblioteca@santantoni.net. A cargo de Francisco García.

18 horas

Torneo de petanca de veteranos. Inscripción gratuita el mismo día. Plaza de España.

Miércoles 20 de agosto

11 horas

Taller de caligrafía fenicia. Edad recomendada: de 8 a 13 años. Inscripción previa en: biblioteca@santantoni.net. A cargo de Maria Vila.

21 horas

Teatro: ‘Llinatge’. Una adaptación ibicenca libre de ‘Bodas de Sangre’ de Federico García Lorca, a cargo de la compañía Oasi Teatre. Plaza de detrás de la iglesia.

Jueves 21 de agosto

11 horas

Taller infantil de astronomía. Edad recomendada: de 6 a 10 años. Inscripción previa en: biblioteca@santantoni.net. A cargo de la bióloga y divulgadora Teresa Marí.

18 horas

Torneo de petanca de promoción. Inscripción gratuita el mismo día. Plaza de España.

19 horas

Sun Sets x Eivissa. Una celebración de la música como patrimonio cultural inmaterial de Ibiza. Organizan: DIPEF & EarthPercent. Auditorio de Sa Punta des Molí.

Viernes 22 de agosto

18 horas

Artesanía para niños.Talleres para niños y niñas a cargo de sa Colla de l’Horta, relacionados con la indumentaria tradicional, las fibras vegetales, las hierbas aromáticas y mucho más. Espacio cultural Es Molí d’en Simó (calle La Estrella, 6).

20 horas

IX Sunset Swing Festival – Inauguración. Clases de rock’n’roll con Sunset Swing Club y Swing & Co. DJ Betterman (vinilos a 45 rpm) y concierto de The Metrallas (rockabilly). Bar Eddie’s Diner, s’Arenal (paseo de la bahía de Portmany).

20.30 horas

‘Ballada’ de verano. Con el Grup Folklòric Brisa de Portmany. Plaza de detrás de la iglesia.

21 horas

Carpa Rociera. Apertura de la carpa de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Sant Antoni. Con actuaciones, baile y música flamenca

hasta el 24 de agosto. Aparcamiento del mercat pagès.

Sábado 23 de agosto

Campeonato de Tenis Festes de Sant Bartomeu 2025. Del 23 de agosto al 7 de septiembre. Inscripción e información: 627 931 737. Organiza: Genetes Tennis Club. En las pistas de Sant Rafel, Can Coix y Guillem de Montgrí.

17 horas

FreakEnd XL. El Espai Jove se convierte en el epicentro del mundo geek y otaku. Videojuegos, torneos, concursos de anime, gastronomía japonesa, karaoke, K-pop...

18 horas

Fiesta al aire libre en el Paseo de ses Fonts. Degustación de horchata y fartons con la Asociación Cultural Valenciana.

19 horas

Fiesta infantil ‘La Movidita’ con Cachirulo, boombox, bailes y juegos para toda la familia.

18.30 horas

Trikids Sant Bartomeu. Prueba de promoción del triatlón. Inscripción en: Sportmaniacs.com. Velódromo de Can Coix.

18.30 horas

Partido amistoso: SD Portmany – Formentera. Campo de fútbol de Sant Antoni de Portmany.

20 horas

IX Sunset Swing Festival. Concert amb The Lucky Losers (Barcelona) i Autòmats. Tattoo Show. En el Bar Eddie’s Diner, s’Arenal

(paseo de la bahía de Portmany).

21 horas

La Fiesta de los Mayores. Baile, música y ambiente familiar a cargo de la Asociación de Personas Mayores de Sant Antoni. Local de la tercera edad des Clot Marès.

22 horas

La Movida de Sant Bartomeu. Gran espectáculo musical de los 80 y 90 con los DJ Petit & Vázquez. Playa de s’Arenal.

Domingo 24 de agosto

Festividad de Sant Bartomeu

10 horas

FreakEnd XL. Segunda jornada dedicada al universo geek y otaku. En el Espai Jove.

10.30 horas

Fiestuki Splash de la espuma de colores. Con Piruleto: espuma, juegos, música y agua. Recomendación: llevar bañador, gafas,

toalla y chanclas antideslizantes. En la Plaza de España.

20 horas

IX Sunset Swing Festival – Hula Party. Fiesta hawaiana con actuaciones tributo a Elvis Presley de Sany Valey & Friends y Crossroad, exhibición de baile y coches clásicos. En el Bar Eddie’s Diner, s’Arenal (paseo de la bahía de Portmany).

20 horas

Misa de fiesta y procesión - En honor a Sant Bartomeu Apóstol. Recorrido por la Calle Ample, Passeig de ses Fonts y Calle Bisbe Torres.

21.30 horas

Ball pagès a cargo de Sa Colla de Portmany. Plaza detrás de la iglesia.

22 horas

Conciertos de Sant Bartomeu:

Irene Ponce y Lemot. Irene Ponce fue finalista de Idol Kids. La joven cantante Portmanyina con una voz llena de fuerza y sensibilidad ofrecerá una actuación especial. Lemot, una de las bandas más prometedoras, enérgicas y refrescantes del panorama pop-rock nacional. Una noche para sentir y disfrutar. En la Playa de s’Arenal.

00 horas

Gran castillo de fuegos artificiales.

00.30 horas

I Love Sant Antoni. Sesión de baile con el DJ Kyeran para cerrar la fiesta en la Playa de s’Arenal.

Miércoles 27 de agosto

11 horas

Taller infantil de manualidades: entre pulpos y tentáculos.Edad recomendada: de 6 a 10 años. Inscripción previa en: biblioteca@santantoni.net.

A cargo de la bióloga y divulgadora Teresa Marí.

Jueves 28 de agosto

V Torneo de Pádel – Festes de Sant Bartomeu. Días: 28, 29, 30 y 31 de agosto. Organiza: Cebo Pádel Cup.

Inscripción a través de la app Sportelia.

10.30 horas

Taller creativo de verano. Manualidades a cargo de EducArte Ibiza. Edad recomendada: de 5 a 8 años.

Inscripción previa en: biblioteca@santantoni.net.

20 horas

Gala Club Gimnasia Rítmica Portmany. Auditorio de Sa Punta des Molí.

Viernes 29 de agosto

20 horas

Mockers Revolution. Una noche de soul y rock & roll en vinilo con Javi Box y B-Bop Nando. Clases de baile con Sunset Swing Club y colaboración especial de Rocker Sapa Swing (Zaragoza). Venta de vinilos y exposición de coches clásicos americanos. En el Bar Eddie’s Diner, s’Arenal (paseo de la bahía de Portmany).

20.30 horas

Ajedrez a la fresca. Campeonato popular de ajedrez, abierto a todo el mundo. Inscripción: mandando un correo a amics.escacs.eivissa@gmail.com o presencialmente media hora antes.En la Plaza de detrás de la iglesia.

Sábado 30 de agosto

10 horas

XXIV Día de la Piragua. Prueba popular organizada por el Club Nàutic Sant Antoni (CNSA). Recorrido: Club Nàutic– Racó des salt d’en Portes – Club Nàutic.

20 horas

Jambalaya Festival. Con 5 Guys Walk into a Bar y el debut de Sant Rafel Playboys. Concurso de disfraces Mardi Gras. Menú de arroz Jambalaya.

En el Bar Eddie’s Diner, s’Arenal (paseo de la bahía de Portmany).

20 horas

Festival Brisa Flamenca. Nueva edición del encuentro con el flamenco de hoy en Sant Antoni. En esta ocasión, con Javi Medina y Queralt Lahoz, dos voces referentes del flamenco contemporáneo. Entrada gratuita. Auditorio de Sa Punta des Molí.

Domingo 31 de agosto

10 horas

XXV Travesía a nado a sa Cova de ses Llagostes. Inscripción a partir de las 9 h en el Caló des Moro . Organiza: Club Trijasa. Recorrido: Caló des Moro – Cova de ses Llagostes.

18 horas

Splash Sunset .Tarde de playa, juegos, agua y diversión para todas las edades. Traer bañador, toalla y chanclas. En Caló des Moro.

20 horas

Rockin’ Vermut a 45 RPM. DJ Javi Box y sus secuaces pinchan solo en vinilo. Baile con Sunset Swing Club. Bar Eddie’s Diner, s’Arenal (paseo de la bahía de Portmany).

Viernes 5 de septiembre

19 horas

Inauguración de la exposición 'Elementary Games' de Karen Hain. En el Far de ses Coves Blanques.

20 horas

Natural Born Rockers.Vinilos de rock, soul y blues con Betterman DJ. Clases de baile con Sunset Swing Club. Exposición de coches clásicos. En el Bar Eddie’s Diner, s’Arenal (paseo de la bahía de Portmany).

22 horas

Sant Bartomeu Reggaeton Vibes. Los mejores DJ y hits del momento. En la Playa de s’Arenal.

Sábado 6 de septiembre

9 horas

Trofeos de judo Festes de Sant Bartomeu. Organiza: SAMYD. Sala de artes marciales de Can Coix.

17 horas

Carrera BTT Festes de Sant Bartomeu. Inscripciones: www.ciclismepitius.com. Organiza: Club Ciclista Sant Antoni.Punto de encuentro: área recreativa de Sa Talaia.

20 horas

Texas Girls! Actuaciones de Dea Tanit y Sandy Valey Trio. Clases de baile con Sunset Swing Club. En el Bar Eddie’s Diner, s’Arenal (paseo de la bahía de Portmany).

20 horas

Muestra de Cortometrajes Ixtar Curts. Proyección de cortos nacionales e internacionales. En la plaza de detrás de la iglesia.

Sábado 6 de septiembre

Fiesta de Cartagineses y Romanos en la Playa de s’Arenal.

17 horas

Batalla infantil de agua y fiesta de la espuma. Animación con Showsibiza.com.

19 horas

Merienda para las nuevas tropas infantiles.

19.30 horas

Concentración de los ejércitos en la playa. Hay que ir vestidos para la ocasión: cartagineses, con túnica de color; romanos, con túnica blanca.

19.45 horas

Intento de tratado de paz.

20 horas

Gran batalla de tomates.

21 horas

Torrada de hermandad a precio popular.

21.30 horas

Concierto de Esta Me La Sé. Versiones del pop-rock de los 2000, con mucho ritmo, humor y espíritu festivo. Y continúa la festa con Dj Vicente Garcia y Dj Yor-D.

Domingo 7 de septiembre

10 horas

Bicikids – Festes de Sant Bartomeu. Inscripción: www.ciclismepitius.com. Organiza: Club Ciclista Sant Antoni. Punto de encuentro: área recreativa de Sa Talaia.

19 horas

La Festa de la Terra. Artesanía, tradiciones y producto local. Organiza: Asociación Artesanal Portmany: Juegos infantiles y tradicionales,

pintura de camisetas y mercado de productos locales. En el Passeig de ses Fonts.

20.30 horas

‘Ballada’ de verano con el Grup Folklòric Brisa de Portmany y el Grupo Municipal de Folclore de Adeje (Tenerife). En la Plaza de detrás de la iglesia.