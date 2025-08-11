Migración
Rescatados nueve migrantes en la primera patera que llega a Ibiza en cuarenta días
La embarcación ha sido detectada a 45 millas de la isla
Nueves personas de origen magrebí han sido rescatadas este lunes en la primera patera que llega a Ibiza desde el pasado 1 de julio, según la información oficial facilitada por la Delegación de Gobierno.
Concretamente, la embarcación ha sido rescatada a las 8.30 horas a 45 millas al suroeste de la isla. El dispositivo ha contado con la intervención de Salvamento Marítimo.
Se trata de la decimocuarta patera que alcanza este año la costa de Ibiza. En total, las pitiusas ya han recibido en 2025 a un total de 73 embarcaciones y 1.250 migrantes, según el cómputo oficial.
Desde el primer día de julio, cuando había llegado la última patera a Ibiza hasta la fecha, todas las pateras en Pitiusas habían arribado a Formentera o habían sido rescatadas cerca de sus costas.
- Las Fuerzas Armadas desplegarán patrullas de vigilancia en Ibiza a partir del domingo
- Rubén Sousa, concejal de Playas de Ibiza: «Si quitamos la posidonia de Platja d’en Bossa, en 2026 no habrá playa»
- Un hombre le abre una brecha en la cabeza a un policía local de Ibiza
- Reunión entre la Casa Blanca y Qatar en Ibiza: un avión catarí, en el aeropuerto de es Codolar
- Un incendio obliga a desalojar a 20 trabajadores de sus habitaciones en un hotel de Sant Antoni
- Reacciones al discurso de Vicent Marí: «La isla no para de generar ingresos y sus ciudadanos viven cada vez peor»
- ‘Apocalypse Now’ a la hora de la siesta en Ibiza
- Cierre del aparcamiento de ses Variades: '¿Dónde se van a meter todos esos coches?