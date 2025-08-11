Rescatados nueve migrantes en la primera patera que llega a Ibiza en cuarenta días

Nueves personas de origen magrebí han sido rescatadas este lunes en la primera patera que llega a Ibiza desde el pasado 1 de julio, según la información oficial facilitada por la Delegación de Gobierno.

Concretamente, la embarcación ha sido rescatada a las 8.30 horas a 45 millas al suroeste de la isla. El dispositivo ha contado con la intervención de Salvamento Marítimo.

Se trata de la decimocuarta patera que alcanza este año la costa de Ibiza. En total, las pitiusas ya han recibido en 2025 a un total de 73 embarcaciones y 1.250 migrantes, según el cómputo oficial.

Desde el primer día de julio, cuando había llegado la última patera a Ibiza hasta la fecha, todas las pateras en Pitiusas habían arribado a Formentera o habían sido rescatadas cerca de sus costas.