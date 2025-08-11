Migración

Rescatados nueve migrantes en la primera patera que llega a Ibiza en cuarenta días

La embarcación ha sido detectada a 45 millas de la isla

Una patera en una imagen de archivo

Una patera en una imagen de archivo / Vicent Marí

Guillermo Sáez

Guillermo Sáez

Nueves personas de origen magrebí han sido rescatadas este lunes en la primera patera que llega a Ibiza desde el pasado 1 de julio, según la información oficial facilitada por la Delegación de Gobierno.

Concretamente, la embarcación ha sido rescatada a las 8.30 horas a 45 millas al suroeste de la isla. El dispositivo ha contado con la intervención de Salvamento Marítimo.

Se trata de la decimocuarta patera que alcanza este año la costa de Ibiza. En total, las pitiusas ya han recibido en 2025 a un total de 73 embarcaciones y 1.250 migrantes, según el cómputo oficial.

Noticias relacionadas y más

Desde el primer día de julio, cuando había llegado la última patera a Ibiza hasta la fecha, todas las pateras en Pitiusas habían arribado a Formentera o habían sido rescatadas cerca de sus costas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents