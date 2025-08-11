Pontevedra y París, ¿modelos de movilidad para Ibiza?

París y Pontevedra. Son los dos modelos de éxito que expone Pau de Vílchez, presidente del comité de expertos para la Transición Energética y del Cambio Climático en Balears, al hablar de movilidad sostenible, con un gran peso de los medios de transporte alternativos. Si bien es cierto que para los desplazamientos interurbanos es fundamental, apunta De Vílchez, fomentar y cuidar el transporte público, señala que «también hay mucho transporte que se hace en vehículo privado dentro del propio núcleo urbano».

«En París, por ejemplo, desde hace cuatro años han realizado unas intervenciones espectaculares para quitar coches de las calles y crear carriles bici. Carriles bici que son no esas cositas estrechitas de un metro, sino que ocupan todo un carril de coches». El resultado, añade, es que a día de hoy «solo un 4% del movimiento de personas dentro de París se lleva a cabo en vehículo privado». En este sentido, destaca que es fundamental que el sistema para bicicletas y otras formas de movilidad no contaminantes cuente con carriles «realmente seguros», con el espacio necesario, sin mezclar estos transportes con los coches, para garantizar la seguridad de las personas.

El caso gallego

Ya en el Estado español, se pregunta «cómo no todas las ciudades y pueblos han copiado a Pontevedra», donde «han conseguido reducir en un 80% sus emisiones» gracias a un modelo que comenzó a implantarse a finales de los años 90: «Todo en el centro se hace a pie y la mayoría de los niños van a la escuela andando, lo cual también tiene un impacto positivo en su evolución porque adquieren más autonomía y, además, tiene un impacto muy potente en el comercio local».

Pero, en términos generales, concluye que en España aún se está lejos de tener integrada la problemática del cambio climático a la hora de hacer políticas de urbanismo: «Hay una conciencia de que hay una cosa que se llama cambio climático y que traerá problemas, pero desgraciadamente veo mucha visión a corto plazo. La Corte Internacional de Justicia ha emitido hace poco una opinión consultiva en la que recuerda las obligaciones de los Estados de tomar todas las medidas posibles para luchar contra el cambio climático».