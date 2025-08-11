El mercado 'Viu l' Artesanía' de Ibiza: tres actuaciones musicales y 20 artesanos

La sexta edición del mercado 'Viu l'Artesania' arrancará este jueves 14 de agosto a las 19 horas y se prolongará hasta el 23 de septiembre en el puerto de Vila con un horario de 19 a 00 horas. Este año contará con una veintena de artesanos de la isla de Ibiza de todo tipo, como joyeros, pintores, cuirers, ceramistas, creadores de licores, artesanos de vidrio o maquilladores artísticos, entre otros. La principal novedad de esta edición es que los jueves alternos habrá tres actuaciones musicales de grupos ibicencos.

La consellera de Promoción Económica, Cooperación Municipal y Recursos Humanos, Maria Fajarnés, y la presidenta de la Asociación de Artesanos de la Pimeef (Petita i Mitjana Empresa d'Eivissa i Formentera), Isabel Echávarri, han presentado este lunes 11 de agosto en el monumento a la Gente del Mar la feria 'Viu l'Artesanía 2025' que durará más de cuarenta días.

"Una oferta complementaria y dinamizadora"

Maria Fajarnés ha destacado que se trata de un mercado que nació para "dar apoyo a un sector que estaba sufriendo las graves consecuencias de la pandemia y que año tras año se ha ido consolidando y convirtiendo en un punto de encuentro de la artesanía local para poner en valor todo el producto y talento que hay en la isla ibicenca". Y ha añadido que esta feria se hace para que sea "una oferta complementaria y dinamizadora" del puerto de Ibiza.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Artesanos de la Pimeef ha resaltado que esta nueva edición contará con nuevos artesanos que tomarán el lugar de aquellos que vinieron el año pasado, pero que no podrán venir a esta edición "por compromisos pendientes o por mucho trabajo" o que incluso, habrá artesanos que no pudieron asistir en 2024 pero que sí lo hicieron en 2023 y que "este año repiten". "Pienso que es un síntoma de movilidad de nuestro sector", ha señalado Isabel Echávarri.

"Este año hay personas que tienen las ganas y la voluntad de traer la carta de artesano o de maestro de artesano. Esto es perfecto porque veo que son oficios que tienen una vertiente artística muy importante y para Ibiza es ideal", ha expresado.

'Viu l'Artesania' está organizada por el Consell, a través de Fecoev, con la colaboración de la Autoridad Portuaria de Balears y la Pimeef.