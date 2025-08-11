Manuel Sendino: «Separar Ibiza de la fiesta es muy difícil y dudo que sea conveniente»

¿Cómo valora la temporada turística ahora que está en su ecuador?

Hasta la fecha, bien. Está todo el mundo más o menos contento y está siendo una buena temporada. Los datos que tiene Ibestat [Institut Balear d’Estadística] dicen que hay algo más de visitantes. Los datos que tenemos nosotros es que la ocupación, unos más y otros menos, es correcta hasta la fecha. Y lo que podemos prever también está bien. Luego hay que concretarlo, ya veremos. Todo siempre puede ser mejor, de eso no hay duda, pero lo que hay está bien.

¿Tienen datos concretos de este verano en Ibiza y Formentera?

Los datos de julio los tendremos esta semana y todo apunta a que serán similares a los del año pasado. No va a ser ni mucho más ni mucho menos. La valoración general es positiva, muy positiva. Yo no tengo menos trato directo con los clientes, pero la gente regresa de Ibiza a su casa satisfecha y feliz de haber venido.

¿Cómo está sufriendo el sector el problema de la vivienda para los trabajadores?

Yo creo que ya se ha convertido en un estándar. El tema del personal es difícil. Creo que ha habido años más difíciles, pero ya se ha convertido en una dificultad continuada.

¿Qué fórmulas emplean los hoteles?

Hay de todo. Los hoteles intentan ayudar en todo lo que pueden con el tema del alojamiento. Lógicamente, hasta donde pueden. Hay quien da alojamiento, quien lo facilita y cobra un alquiler moderado, quien promueve apartamentos y compra pisos, quien alquila pisos para alojar a su gente… No tenemos una medición de esto, pero todo el mundo sabe que hay que ayudar con la vivienda para poder tener personal.

Al menos el sector hotelero lo tiene un poco más fácil con este problema…

Sí, tenemos más facilidad que otros sectores. En un momento dado se pueden quitar habitaciones de la venta para alojar a trabajadores.

¿Hacia dónde debería ir el modelo turístico de Ibiza? ¿Se puede separar de la fiesta?

Separar Ibiza de la fiesta es un trabajo muy difícil. Y, además, dudo que sea conveniente. Otra cosa es que las cosas se pongan en un orden de magnitud que no sea tan predominante, pero la fiesta ayuda mucho al gancho de nuestro destino.

¿Por qué no sería conveniente?

Porque el atractivo del ocio nocturno es muy importante para el atractivo del conjunto del destino. Otra cosa es que, a lo mejor, se tendría que operar de una manera más moderada. O más cuidadosa.

¿A qué se refiere?

Me refiero a que a veces parece que no hay otra cosa y tiene demasiada omnipresencia.

¿Es necesaria la pervivencia del modelo de turismo tradicional familiar?

A veces, cuando hablamos de esto yo me pregunto si quedan familias. Claro que las familias son turismo conveniente, ha sido el turismo tradicional de Ibiza y se le quiere mucho, pero lo cierto es que las familias ya no son como antes. Ya no hay tantos hijos, los matrimonios no perduran tanto… Socialmente todo ha cambiado mucho, pero está claro que sigue habiendo muchas familias y que es un turismo que interesa. Y que interesa mucho.

Hay restaurantes que se quejan de que el turista nocturno apenas gasta durante el día.

Las cosas cambian. Y seguramente tengan razón en este comentario.

Estamos en el primer verano con la ley de limitación de vehículos en vigor. ¿Han notado algún efecto?

No lo creo. Nosotros lo vemos bien, en la medida en que es un mensaje de contención y de limitación para una mejor convivencia, pero habrá que evaluarla al final de la temporada.

¿Hay turismofobia en Ibiza?

Aquí todo el mundo es muy consciente de con qué se gana el dinero y de qué vivimos. Por tanto, hay mucho cuidado y respeto con el turismo. También es verdad que el tema de la vivienda ha vuelto ingrato el ambiente social. Eso se nos atribuye con una parte de razón, sin duda, pero no con toda. Pero no es el turismo, es la falta de vivienda, un problema que también ocurre en sitios donde no hay turismo.

¿Cómo valoran las medidas de las instituciones públicas para combatir el intrusismo?

No es un trabajo para días, no es un tema que se consiga reorientar de inmediato, pero creo que los ayuntamientos y el Consell están pisando el acelerador. Están poniendo orden y eso es algo a celebrar por todos.

¿Ha empezado a notar el sector un efecto positivo?

Estar en un lugar donde las normas se cumplen es positivo. Todo lo otro ya se verá, pero que aquí haya una conciencia generalizada del cumplimiento de normativas, de ordenanzas cívicas, urbanísticas y turísticas de todo tipo, ya es buena cosa.

A veces da la sensación de que el turista se siente autorizado a hacer lo que quiera.

Sí, y yo diría que es un tema de mentalidad colectiva, nuestra y de los que nos visitan. Yo creo que eso sí se debe cambiar. No cambiará en una temporada ni en tres, pero se tiene que comenzar y ya ha comenzado. Sí que se ha notado, ya que la gente se corta un poco más antes de alquilar un piso. Eso cada vez irá a más y está bien que sea así. Las normas están para cumplirlas.

¿Cómo está la Federación tras el cisma sufrido hace unos meses con la salida de Palladium?

Trabajando con normalidad. Estamos asumiendo un plan de modernización y trabajando en él. Hacemos vida normal y seguimos trabajando. Estamos muy bien.

¿Algún deseo para la segunda mitad de la temporada?

Vamos a ver si se cumplen los pronósticos y todo acaba bien. Eso es lo que nos preocupa.