La preocupación de vecinos y comerciantes de Sant Antoni ante el cierre del aparcamiento de ses Variades, ordenado por una sentencia judicial. Los vecinos recuerdan la falta de estacionamiento que sufre la localidad mientras que los comerciantes temen que, si la gente no tiene dónde dejar el coche a un precio asequible, las ventas se desplomen.

Llama la atención

Como la falta de examinadores de Tráfico está afectando a quienes quieren sacarse el carnet de conducir. Hay tres meses de espera para poder hacer el examen práctico. Esto es un problema especialmente para los estudiantes que quieren aprovechar el verano para obtener el permiso, ya que acaba el verano y siguen en la lista de espera. Algunas autoescuela no aceptan, siquiera, a estos alumnos.

El elevado número de fondeos ilegales detectados por el Consell de Formentera en s’Estany des Peix, un espacio natural protegido: un total de 75 a los que hay que sumar las seis actas que ya se han levantado por usar boyas o el pantalán sin autorización. Formentera intensifica la vigilancia y apela a la «responsabilidad» de los usuarios para garantizar la conservación.