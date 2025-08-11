Dos leyendas de Wimbledon se pasan a la arena de Ibiza

Mientras el mundo del tenis está pendiente de la gira americana en pista dura, Ibiza reclama su cuota de atención en este deporte con la reunión de dos leyendas, Boris Becker y Björn Borg, durante sus vacaciones en la isla.

El exjugador alemán subió una imagen a sus redes sociales en la que aparece junto a su esposa, Lilian de Carvalho Monteiro, Borg y su esposa, Patricia, en la playa de es Cavallet.

Además, muestra imágenes de una comida en un establecimiento cercano, con su mujer embarazada junto a una piscina y un vídeo de los fuegos artificiales de Sant Ciriac. Becker comenta: "¡Días hermosos con amigos como familiares!".

Por su parte, Borg pasa mucho tiempo en su casa de Talamanca y ha colgado muchas más imágenes de su estancia en Pitiusas junto a su familia y amigos.

Es el caso de unas fotos de él en una piscina en las que aparece con sus hijos y su mujer en Formentera, una celebración con dos amigos y un vídeo en el que se le ve muy relajado en el porche de su vivienda.