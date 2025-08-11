Un herido grave después de ser atropellado en Sant Antoni

Un hombre de unos 35 años fue atropellado en la avenida Doctor Fleming de Sant Antoni pasadas las 2 horas de la madrugada, según informa el servicio de emergencias del SAMU 061.

El accidentado, que sufrió heridas graves, fue asistido por dos unidades de emergencia: una de soporte vital avanzado y otra de soporte vital básico.

El paciente fue estabilizado en el lugar de los hechos y fue trasladado a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario después de activar el código politrauma.