Un herido grave después de ser atropellado en Sant Antoni
Dos unidades, una de soporte vital avanzado y otra de soporte vital básico, acudieron a la avenida Doctor Fleming para asistir al accidentado
Ibiza
Un hombre de unos 35 años fue atropellado en la avenida Doctor Fleming de Sant Antoni pasadas las 2 horas de la madrugada, según informa el servicio de emergencias del SAMU 061.
El accidentado, que sufrió heridas graves, fue asistido por dos unidades de emergencia: una de soporte vital avanzado y otra de soporte vital básico.
El paciente fue estabilizado en el lugar de los hechos y fue trasladado a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario después de activar el código politrauma.
