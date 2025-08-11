Todos los ganadores de los premios Vuit d'Agost de Ibiza

Los jurados de las seis categorías de los Premis Vuit d'Agost se han reunido entre el 29 de julio y el 4 de agosto para premiar las creaciones en diseño gráfico, artesanía del barro, fotografía, pintura y música. Este año la categoría de investigación ha sido declarada desierta debido a que no se ha presentado ningún trabajo. Entre los galardonados se encuentran Antonia Torres Tur, en pintura, y Vicente Ferrer Barbany, en fotografía.

En cuanto al Premi Vuit d’Agost de Pintura, el jurado lo ha formado Carles Guasch Guasch, como presidente, y los vocales Josefa Torres Riera, Dieter Sroka y Aida Miró Vicente. Valoradas las 26 obras presentadas se ha concedido, por unanimidad, el premio a 'Llum de nit' de la pintora Antonia Torres Tur.

Respecto al jurado del Premi Vuit d'Agost de Fotografía, ha estado presidido por Antoni Pomar Bofil y por los vocales Sebastián Candela Martínez, Lourdes Grivé y German G. Lama, que de los 14 conjuntos de tres obras presentadas declararon ganador a Vicente Ferrer Barbany, autor de la obra 'Ancestral'. El jurado ha destacado "el tratamiento artístico y colorido de un tema tradicional con una mirada moderna y un tratamiento innovador de la técnica fotográfica", según informa el Consell en una nota.

El jurado del Premi Vuit d’Agost de Artesanía del Barro lo ha formado Antoni Pomar Bofill, 'Toniet', como presidente, y los vocales Neus Riera Tur, Laura Julve Martínez y Adrián Ribas Escandell. De las cinco obras presentadas declararon ganadora a la obra de Aphon Hengcharoen titulada 'Origen', de la cual, según la nota de prensa, destacaron que "es una pieza muy elaborada y trabajada".

En el Premi Vuit d'Agost de Diseño Gráfico el jurado estaba presidido por Carme Boix Bonet y tenía como vocales a Verónica Prats, Toni Colomar y Tamara Jimenez. Valorados los seis trabajos presentados declararon ganador al diseño presentado por Pablo Borrego López-Roso con el título 'EA'.

Todos los jurados se reunieron el 29 de julio excepto los del Premi Vuit d’Agost de Música, que se reunieron el 4 de agosto. Marilina Yern, como presidenta, y los vocales Marc Riera Colomar, Elena Exenberger y Ramon Mayol Aranda formaron este jurado que decidió galardonar a Claudia Bardagí Serra en pop/rock por la obra 'Tants de secrets' y a Adolfo Villalonga Juan en clásica por la obra 'Fragmentació i desfragmentació d’Eivissa'.

Por el contrario, el jurado ha declarado desierta la categoría de Folk/Jazz/Flamenco y en la categoría Experimental/Electrònica/Música Urbana no se ha presentado ninguna obra. La entrega de los premios está prevista para la última semana de agosto.

La consellera de Cultura, Educación y Patrimonio, Sara Ramon, que llamó a todos los ganadores para darles la noticia, destaca la calidad de los trabajos presentados, "que cada año suman más talento al mundo artístico de nuestra isla".