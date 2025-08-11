Fiestas de Sant Bartomeu 2025: Flamenco, reggaeton, ballada en Santa Agnès y un concurso de 'reels' de Okuda

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha presentado este lunes las Fiestas de Sant Bartomeu 2025. Entre las principales novedades destaca el Sant Bartomeu Reggaeton, sa ballada en la cueva de Santa Agnès o el Splash Sunset en Caló des Moro. Además, el programa contará con un con concurso de 'reels' creativos interactuando con la obra de Okuda San Miguel.

El concejal de Fiestas y Turismo del Ayuntamiento de Sant Antoni, Miguel Tur, y la concejala de Educación, Cultura y Patrimonio, Eva Prats, han dado a conocer el programa de las fiestas, en las que se podrá disfrutar de música en directo, actividades infantiles y culturales, eventos deportivos y actos tradicionales. El programa de actividades se inicia esta semana con talleres en la biblioteca hasta el 7 de septiembre, según ha informado en una nota el Consistorio.

“Hemos preparado unas fiestas pensadas para todo el mundo, con actividades que celebran nuestra identidad, promueven la cultura local y apuestan por propuestas innovadoras, como el Sant Bartomeu Reggaeton, pensado especialmente para la gente joven”, ha señalado Miguel Tur. “Queremos que tanto residentes como visitantes disfruten de Sant Antoni, por lo que animamos a toda la población a venir al municipio a celebrar estas fiestas tan esperadas y fer poble entre todos”, ha declarado Tur.

La festividad de Sant Bartomeu, 24 de agosto, se iniciará a las 10 horas con ‘FreakEND XL’, una nueva jornada dedicada al universo geek y Otaku, y continuará a las 10.30 horas en la plaza España con la ‘Fiestuki Splash’, una fiesta de la espuma infantil con juegos y animación, a cargo de Piruleto.

A las 20 horas tendrán lugar los actos tradicionales con la misa solemne, seguida de procesión y ball pagès a cargo de sa Colla de Portmany en la plaza de detrás de la iglesia.

La música en directo será, un año más, uno de los grandes ejes de las fiestas. El concierto principal llegará el mismo 24 de agosto, con la actuación de la cantante local Irene Ponce, finalista de Idol Kids, y de la banda nacional Lemot, que pondrán ritmo a la noche en la playa de s’Arenal. Tras ellos, un gran castillo de fuegos artificiales iluminará la bahía, seguido de la fiesta I Love Sant Antoni con DJ Kyeran.

Sant Bartomeu Reggaeton y Brisa Flamenca

La programación musical de las fiestas también incluye como novedad el Sant Bartomeu Reggaeton, con los mejores DJ y hits del momento, así como eventos habituales de estas fiestas como el Festival Brisa Flamenca con Javi Medina y Queralt Lahoz; el SananFresh Hip Hop Festival, donde destaca la participación de la artista emergente Sofía Gabbana, y el Sunset Swing Festival con música retro, clases de baile y vinilos. Además, grupos como Esta Me La Sé, The Metrallas, Autòmats y numerosos DJs animarán las noches con estilos para todos los gustos.

Como previa al día de Sant Bartomeu, el 23 de agosto, se celebrará la Festa a la fresca en el Passeig de ses Fonts con una degustación de horchata y fartons, a cargo de la Asociación Cultural Valenciana, y la fiesta infantil ‘La Movidita’ con Cachirulo a las 19 horas. A continuación se dará paso a La Movida de Sant Bartomeu, uno de los actos principales del programa, con un gran espectáculo musical de los 80 y 90 con los Dj Petit & Vázquez en la playa de s’Arenal.

“Las fiestas de Sant Bartomeu son una magnífica oportunidad para reencontrarnos con nuestras raíces culturales y, al mismo tiempo, dar espacio a nuevas propuestas. Este año volvemos a dar presencia a la cultura en la programación, con nuevas iniciativas y la recuperación de tradiciones que forman parte de nuestra identidad”, ha explicado Eva Prats.

Una de las incorporaciones más destacadas de esta edición es la Ballada en la cueva de Santa Agnès, que tendrá lugar el 15 de agosto, con misa y baile tradicional con vestimenta de trabajo, a cargo de sa Colla de Portmany. Se trata de una antigua tradición que conmemoraba el milagro de Santa Agnès cada 24 de agosto y que este año se recupera.

Otra de las novedades es el evento Sun Sets x Eivissa, una celebración de la música como patrimonio cultural inmaterial de la isla, que se celebrará el 21 de agosto en el Auditori de sa Punta des Molí, organizada por DIPEF y EarthPercent.

Asimismo, se renueva la Muestra de Cortometrajes Ixtar Curts, que regresa en su XXVII con nuevo formato y equipo organizador, además de recuperar su escenario original en la plaza de detrás de la iglesia.

La oferta cultural se completa con propuestas como el concierto de Deborah Ayo, el 17 de agosto dentro del ciclo Nits Amples d’Estiu, una actuación donde la artista fusionará ritmos africanos con soul, jazz y otras influencias contemporáneas; 'Llinatge', una adaptación ibicenca libre de Bodas de Sangre, a cargo de Oasis Teatre, el 20 de agosto; las Ballades d’estiu a cargo del Grup Folklòric Brisa de Portmany los días 22 de agosto y 7 de septiembre, y la inauguración de la exposición 'Elementary Games' de la artista Karen Hain, el 5 de septiembre en el Far de ses Coves Blanques.

A lo largo de las fiestas, la Biblioteca Municipal también acogerá múltiples talleres infantiles para fomentar la creatividad y el aprendizaje de los más pequeños.

En el plano deportivo, el programa incluye torneos de petanca, pádel, ajedrez, judo, tenis, así como la tradicional Travesía a nado a sa Cova de ses Llagostes y el Día de la Piragua, en colaboración con el CNSA.

También se celebrará una Carrera BTT en sa Talaia y pruebas para jóvenes como el Trikids y el Bicikids. Para el público familiar e infantil se han organizado jornadas como el Club Supergarrits, el evento geek y otaku FreakEnd XL, fiestas de la espuma y actividades como el Fiestuki Splash de colores, pensadas para disfrutar en familia. Como novedad, destaca la jornada de playa Splash Sunset con hinchables, juegos, agua y diversión en Caló des Moro.

Otro de los momentos más esperados será la ya consolidada Fiesta de Cartagineses y Romanos, que tendrá lugar el 6 de septiembre en la playa de s’Arenal, con batalla infantil de agua, merienda de tropas, concentración de ejércitos, tratado de paz, batalla de tomates, torrada de germanor y concierto final con Esta Me La Sé y DJ invitados.

Concurso reel Okuda

Como novedad, este año se lanza el concurso de reels #ReelOkudaSantAntoni2025, que invita a mayores de 16 años a grabar vídeos creativos de hasta 60 segundos en el Carrer Santa Agnès, interactuando con la obra de Okuda San Miguel. Los participantes deberán publicar su reel en Instagram, etiquetar a @ajuntamentdesantantoni y asegurarse de que su perfil sea público. Se valorará la creatividad, la interacción con la obra y el mensaje positivo y festivo. El plazo para participar finaliza el 7 de septiembre y los tres reels ganadores recibirán vales para gastar en comercios locales por valor de 200, 100 y 50 euros, respectivamente.