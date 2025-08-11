Odisea en un ferri a Ibiza: pelea, alcohol y un Ferrari inmovilizado por la Policía

La Policía Local de Ibiza se ha visto obligada a inmovilizar el Ferrari de un hombre que estaba borracho cuando el ferri en el que viajaba llegó al puerto de la capital.

En dicho barco viajaban (no se indica cuándo) "tres personas muy violentas que se habían peleado durante el viaje", según explicó el cuerpo policial en sus redes sociales.

El personal del ferri logró retener a estos tres individuos, pero acabaron pidiendo "apoyo urgente" a la Policía Local debido a la "agresividad" que seguían mostrando.

De esta forma, cuando el barco llegó al puerto de es Botafoc, los agentes subieron a la bodega, donde comprobaron que "allí seguía uno de ellos alterado y bloqueando la salida de vehículos y pasajeros".

La Policía detectó claros síntomas de que el hombre iba bebido y le realizaron la prueba de alcoholemia, que arrojó un resultado de 1,01 mg/l, resultado que cuadriplica el límite permitido para conducir.

De esta forma, uno de los agentes movió el coche para liberar la salida del resto de vehículos y posteriormente lo inmovilizó para que fuera trasladado al depósito municipal.

"Mientras tanto, mediamos entre las partes para calmar la situación y que todos pudieran desembarcar con normalidad", detallaron desde el cuerpo, que identificó a los implicados y contó con la colaboración de una unidad de la Policía Nacional y un agente de la Brigada Móvil que ya estaba a bordo del ferri, del que no se indica ni su procedencia ni a qué naviera pertenece.