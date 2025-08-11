Evacuados los siete tripulantes de un barco privado por un incendio a bordo frente a es Vedrà

Un yate privado de unos 25 metros de eslora con el nombre 'Davinci' y matriculado en Alicante ha sufrido un incendio en la zona de los motores esta mañana por causas que todavía se desconocen, lo que ha hecho necesaria la intervención de la barca de Salvamento Marítimo 'Concepción Arenal', que ha acudido a la zona desde su base en el puerto de Ibiza para evacuar a los siete tripulantes de la embarcación.

El suceso ha ocurrido en torno a las 11.30 horas de esta mañana, cuando la tripulación ha detectado un incendio en el interior de la embarcación que ha intentado controlar por sus propios medios. El ferri de Baleària 'Ramón Llull' que había salido del puerto de la Savina de Formentera a las 11.15 horas en dirección a Denia, se ha desviado hasta el lugar cuando pasaba a la altura de es Vedrà para asistir al yate siniestrado hasta la llegada de la Guardamar 'Concepción Arenal'. Al conocer que la embarcación de Salvamento Marítimo se acercaba a la zona y que la tripulación tenía el incendio controlado al haber activado su propio sistema antiincendios, el barco de Baleària ha continuado su camino.

A su llegada, y según informan desde Salvamento Marítimo, los profesionales de la Guardamar han comprobado que los siete ocupantes del yate estaban en perfecto estado de salud y los ha rescatado para trasladarlos al puerto de Ibiza, hacia donde se dirigía pasadas las 13.30 del mediodía. Por el momento se desconoce el alcance el incendio y el estado de la embarcación siniestrada, por lo que desde Salvamento Marítimo no pueden asegurar por el momento el procedimiento que se seguirá, si se remolcará hasta un puerto cercano o se dejará en el lugar si está muy deteriorada por el fuego.