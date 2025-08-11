El álbum
Coches en la acera, incivismo y carrera de obstáculos para el peatón
Los coches aparcados en la acera son una imagen muy habitual en la isla de Ibiza, donde día sí y día también se ven vehículos mal estacionados y que obstaculizan el paso de los peatones, perjudicando especialmente a las personas con movilidad reducida o que llevan un carrito. La foto fue captada el sábado en el centro de Jesús.
