El álbum

Coches en la acera, incivismo y carrera de obstáculos para el peatón

Coches en la acera, incivismo y carrera de obstáculos para el peatón

Coches en la acera, incivismo y carrera de obstáculos para el peatón | D. B.

Redacción Ibiza

Los coches aparcados en la acera son una imagen muy habitual en la isla de Ibiza, donde día sí y día también se ven vehículos mal estacionados y que obstaculizan el paso de los peatones, perjudicando especialmente a las personas con movilidad reducida o que llevan un carrito. La foto fue captada el sábado en el centro de Jesús.

