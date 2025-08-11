Carlos Latre: «Nos falta mucho humor porque la gente está muy cabreada»

Carlos Latre (Castellón, 1979) es un reconocido imitador famoso por sus apariciones estelares en varios programas de televisión.

¿Qué le trae de nuevo a Ibiza?

Tenemos pasión por la isla, es el arranque de nuestras vacaciones cada año porque la isla lo tiene todo: raíces, vanguardia, esencia y, si quieres, tranquilidad. En esta ocasión teníamos una excusa maravillosa con la invitación de Carmen Matutes a la apertura del restaurante Hell’s Kitchen de Gordon Ramsay. Somos amantes de la gastronomía, conocemos su restaurante de Londres y su relevancia como chef.

Participara en la nueva temporada del programa ‘Got Talent’, ¿en qué otros proyectos trabaja ahora?

Sigo encantado en Mediaset y seguiré el año que viene. Además, tengo proyectos propios en torno al entretenimiento, como una productora audiovisual. Empezamos a dar formación de entretenimiento y talento y estoy preparando mi nuevo show, que hago un año sí y dos no, y el año que viene toca. Hay un proyecto nacional y otro internacional, hemos de ver hacia dónde vamos y estaré sobre el escenario.

¿Será como ‘Babylon Show’ o algo propio en otra dirección?

Estamos conversando con Mediaset para crear nuevos formatos y espero que el año que viene tengamos algo. No tengo nombre ni nada, solo la voluntad. En televisión hay que seguir adelante.

¿Siente que la audiencia no le trató bien con su programa ‘Babylon Show’ o lo sucedido es parte del espectáculo?

Siempre me he sentido muy bien tratado y querido por el público, pero el mundo de la televisión tiene variables que no controlas pese al esfuerzo y la voluntad que pongas. En ese momento el foco estaba puesto en la guerra mediática entre David Broncano y Pablo Motos, sabía que iba a ser así y pedí paciencia para poder asentar el programa y crecer esperando que amainaran las aguas del terremoto Motos-Broncano, pero la televisión vive de resultados inmediatos y si algo no funciona... ¡a otra cosa mariposa! No lo considero un fracaso sino un aprendizaje, volvería a hacer lo mismo una y mil veces.

¿Le ha servido para valorar mejor sus trabajos?

Creo en evolucionar, aprender, crecer, en nuevos retos. Y es lo que hecho y seguiré haciendo, hay momentos buenos y momentos para aprender.

¿El humor en la televisión se cotiza caro o va por rachas de aciertos?

Los formatos de humor no tienen mucha cabida en televisión, hay colaboradores, secciones o un tono humorístico en un determinado programa, pero no hay programas de humor como tal. Hay ejemplos, como ‘Vaya Semanita’, ‘Polònia’ o el programa de Bertín Osborne, con un fondo humorístico impresionante. Las cadenas autonómicas tienden más a tirar de formatos de humor, pero falta mucho humor porque la gente está demasiado cabreada.

¿Cuál es su secreto inconfesable para imitar a personajes?

Mi capacidad de observación. Un estudio neurocientífico de la Universidad de Málaga, por el que nos acaban de premiar, ha concluido que tengo una capacidad de observación más de un treinta por ciento superior a la media habitual y eso hace que me fije absolutamente en todos los detalles y que tenga una visión de 360 grados, que pueda ver lo que desprende el personaje. Ese es uno de mis secretos, desde luego.

¿Es más fácil imitar a Donald Trump o a Pedro Sánchez?

Los tengo bien dominados a los dos, me gusta más imitar a Trump ya que es un personaje más divertido, independientemente de su discurso político y de que estés más o menos de acuerdo en su forma de plantearlo. Es un personajazo en cuanto a movimiento, gestos, expresar su prepotencia... Todo eso lo hace muy rico en matices.

¿La inteligencia artificial nos va cambiar el sentido y la percepción del humor?

Hay una gran corriente negativa en torno a la inteligencia artificial y yo opino todo lo contrario. Creo que va a ser algo absolutamente positivo que tiene sus riesgos, como toda novedad. Pienso que nos hará mejores personal y humanamente y que el humor, como tal, va a salir ganando con ello. La IA va a ser la tercera revolución tecnológica mundial y lo humano, lo de piel, lo vivo, cobrará mucho más sentido e importancia.

Políticamente hablando España no está para muchas bromas, ¿verdad?

Está justamente para todo lo contrario, necesita más risas, tenemos que hacer más humor, reírnos más de nosotros mismos. Tenemos la piel demasiado fina últimamente, desde hace unos años estoy un poco aterrorizado porque no puedes decir o hacer nada, no puedes hacer un chiste atrevido porque te denuncian o detienen. Por hacer un mal chiste o un buen chiste, depende de quién lo escucha o lo interpreta. No hay que ponerle límites al humor, nunca, y hay que reírse cada día. Como decía Chaplin: «Un día sin risa es un día perdido».

¿Se encuentra más a gusto como imitador, actor cómico o presentador?

Me siento cómodo en todas las facetas que hago porque son fantásticas. Pongo el alma para hacerlo bien, pero huyo de la idiosincracia española de etiquetarlo todo. Soy imitador y moriré imitador, soy multdisciplinar y por eso mi último show se llamaba ‘One Man Show’ ya que bailaba, cantaba, imitaba e interpretaba. Ahora estoy en una nueva idea de hacer de coach de grandes actores para encarnar a personajes en biopics y es un trabajo muy bonito. El mundo del cine ve ahora que la imitación es parte de la interpretación y de las técnicas actorales.

¿Cómo ve el momento de la televisión en España?

Está en un momento peligroso. Se concentran muchos contenidos novedosos, casi digitales, dentro de la televisión analógica para darle un cambio y atraer a gente joven, pero no se consigue en la medida que la televisión lo requiere. La televisión como tal, como aparato, necesita una revolución y cambiar hacia un gran depósito de contenidos que mezcle lo digital y lo analógico. Es un debate largo porque hay dos vías de comunicación: los que solo ven redes y no han visto la televisión nunca y la gran mayoría de los televidentes, cada vez más envejecidos, que solo ven la tele y no las redes. Son perfiles que hay que tratar de unir y eso requiere de un gran esfuerzo, es complicado.

¿Con qué sueña?

Con vivir mucho tiempo para seguir aprendiendo, soy una mente inquieta y un aprendiz de todo.