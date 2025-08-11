El Ayuntamiento de Ibiza retira ocho embarcaciones de la playa de Talamanca

La concejalía de Playas del Ayuntamiento de Ibiza y la Policía Local han retirado ocho embarcaciones del muelle situado delante del hotel Argos, en la playa de Talamanca.

Según recuerda el Consistorio en un comunicado, los agentes de la policía municipal avisaron a los propietarios que las barcas serían requisadas a partir del 11 de agosto, de acuerdo con la normativa municipal y "para garantizar la seguridad y el uso público del espacio marítimo" en esta bahía de la capital.

El concejal de Playas, Rubén Sousa, explica que el pasado jueves se contabilizaron en la zona un total de 30 embarcaciones, ocho muertos y varias boyas, que también han sido retiradas.

Con esta actuación, el Ayuntamiento refuerza su compromiso en la lucha contra los fondeos ilegales para proteger el litoral, garantizar la ordenación de las playas y preservar el entorno marino.