La última
Fiesta Flower Power en Ibiza: Vara de Rey ‘power’
El paseo de Vara de Rey acogió ayer por la tarde la celebración más hippie de las Festes de la Terra: la ‘Flower Power’. A última hora de la tarde de ayer el paseo se llenó de música de antaño y de gente con ganas de bailar en una actividad organizada por Pacha Ibiza (que trasladó su fiesta más emblemática de la pista a la calle) y en la que hubo sesiones en vivo de los dj Bora Uzer y Laeet, que hicieron contonearse a residentes y visitantes.
