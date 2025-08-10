Sofocan un incendio en un almacén de productos de lavandería en Ibiza

Un almacén de productos de lavandería de la ciudad de Ibiza sufrió la noche de este sábado un incendio, del que el Parque Insular de Bomberos recibió aviso sobre las 21.40 horas. "Al llegar, nos encontramos con el incendio de una secadora que se había controlado mediante la descarga de extintores", explican los bomberos, que procedieron a "ventilar y terminar de enfriar lo que quedaba en la propia secadora". Fue en la calle Tarragona y se movilizó a un cabo y cuatro bomberos, según indican las mismas fuentes.

"El portal contiguo quedó afectado por el humo y se tuvo que ventilar toda la caja de escalera. Una mujer que se encontraba en los pisos superiores fue atendida por el 061 por intoxicación leve de humo", añaden.

Incendio en un contenedor

El incendio se dio por controlado a las 22.44 horas y los bomberos volvían a estar en el Parque poco antes de las once de la noche. Media hora más tarde, salieron de nuevo, en este caso por el aviso del incendio de un contenedor en la calle Gaspar Puig con Carles III. "Ha provocado daños leves en la fachada de un edificio cercano. Nuestros equipos han actuado rápidamente para controlar las llamas y evitar más daños", señalan desde el Parque Insular.

El perfil de Instagram 'Exponiendo Ibiza' ha publicado imágenes de este incidente, en las que se ve que las llamas alcanzan el primer piso de un edificio residencial.